Danas u 'Večeri za 5' kuha Damir Matušan: 'Mislim da će se pokazati u najboljem svjetlu'

Damir se veseli svojoj večeri i ne skriva kako očekuje da će gosti biti sasvim zadovoljni

Četvrti dan rapskog tjedna 'Večere za 5' za ekipu će kuhati Damir Matušan, svestrani Rabljanin kojeg na otoku svi dobro znaju.

Ivana, koja je kuhala jučer, nakon odrađene večere i ususret Damirovoj reći će: „Osjećam se opuštenije i ležernije jer do kraja tjedna sam mirna, samo uživam i jedem, a Damir je rekao da možemo očekivati dosta toga i da imamo visoka očekivanja pa ga držim za riječ.“

„Grad Rab, a i otok Rab, poznati su po Rabskoj fjeri, a ja bih sebe predstavio kao čovjeka koji tako živi 365 dana u godini - da se kuha, da se pjeva, da se uživa u životu“, za sebe će reći današnji domaćin, a Jurica dodati: „Damir Matušan je jedan šaljivi čovjek kojeg u nekim trenucima ne treba shvatiti ozbiljno jer on voli zeznuti ljude, ali nije inače loša osoba.“

RTL

Damir se već 35 godina bavi grafikom i print dizajnom, a za svoj posao kaže: „Kad radiš ono što voliš onda ništa nije teško.“

A što se tiče današnje večere, Damir smatra da će odraditi odličan posao: „Ja mislim da ja kuham, kako mi drugi kažu, izvrsno“, a Mijomir dodaje: „Mislim da će se danas iskazati i pokazati u najboljem svjetlu, on nema baš neke treme.“

RTL

Svojim gostima Damir će pripremiti predjelo 'Glavat pijan, pečen i kuhan', glavno jelo 'Kamen gori val se pjeni' te desert 'Mali brkati'.

RTL

Hoće li Damir ispuniti očekivanja - ne propustite doznati u novoj epizodi 'Večere za 5' na RTL-u od 17.50.