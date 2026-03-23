Danas kreće nova, treća sezona emisije 'Skitalica-pitalica': 'Nova sezona donosi još više zabave!'

Jeste li se ikada zapitali tko je izmislio čokoladu? Ili mogu li se oblaci sudariti? Sada mali gledatelji RTL Kockice imaju priliku otkriti odgovore na ova i mnoga druga pitanja u novoj sezoni znanstveno-zabavne emisije 'Skitalica-pitalica', u kojoj stručnjaci na jednostavan i djeci razumljiv način odgovaraju na pitanja znatiželjnih mališana

'Skitalica-pitalica' jedinstven je televizijski format koji spaja edukaciju i zabavu kroz dinamične, kratke i sadržajno bogate priloge. Emisija je strukturirana oko stvarnih pitanja djece, čime potiče aktivno razmišljanje i prirodnu znatiželju. Svaka epizoda donosi nekoliko različitih tema, a kroz kombinaciju terenskih snimanja, razgovora sa stručnjacima i vizualno atraktivnih objašnjenja, gledatelji uče o svijetu koji ih okružuje - od prirodnih pojava i životinjskog svijeta do svakodnevnih misterija. Voditelj Davor Balažin spremno traži odgovore stručnjaka na pitanja znatiželjnih Kockića.

„Nova sezona donosi još više zabave, znanja i neobičnih pitanja koja bude maštu. Ova obrazovno-zabavna emisija vodi gledatelje u svijet prirode, znanosti i životinja te nudi odgovore na pitanja poput: Zašto neke životinje mijenjaju boju? Kako mravi pronalaze put do mravinjaka? Spavaju li biljke? I kako ptice obavljaju nuždu dok lete?“ najavljuje uzbudljive nove epizode urednica i voditeljica RTL Kockice Tatjana Horvatić.

Posebnost emisije je u pristupu - svako pitanje obrađuje se kroz zanimljivu priču, uz jasna objašnjenja i primjere iz stvarnog života, čime se kompleksne teme približavaju najmlađima. Uz to, emisija njeguje istraživački duh, potiče djecu na postavljanje pitanja i razvija interes za znanost i svijet oko nas.

Od slatkih misterija poput bijele čokolade do velikih prirodnih fenomena poput nastanka planina - 'Skitalica-pitalica' odgovara na sve što ste se ikad pitali (i na ono što niste ni znali da vas zanima).

Krenimo zajedno u avanturu znanja jer - tko pita, ne skita!

Ne propustite nove epizode treće sezone emisije 'Skitalica-pitalica' - od ponedjeljka do petka u 11:15 sati i ponovno u 16:25 na RTL Kockici! Emisija je dostupna i na platformi Voyo.

