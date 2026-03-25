Najbolje pince, makovnjače i kuglofi: Gdje u Zagrebu naručiti kolače za Uskrs

Zagreb nudi niz izvrsnih slastičarnica i malih proizvođača koji nude bogatu ponudu uskrsnih kolača – od tradicionalnih klasika poput pince i orehnjače do modernih, kremastih deserata. Istražili smo gdje u Zagrebu možete naručiti kolače za Uskrs i bez stresa pripremiti savršen blagdanski stol

Bliži se Uskrs, a s njim i miris domaćih kolača koji ispunjava domove. Ipak, u užurbanoj svakodnevici, mnogi od nas nemaju vremena za sate provedene u kuhinji. Srećom, zagrebačka slastičarska scena misli na nas. Brojne slastičarnice i pekarnice već primaju narudžbe za blagdanske delicije, nudeći spas u zadnji čas svima koji žele uživati u vrhunskim okusima bez stresa oko pripreme. Od tradicionalnih pinci i orahnjača do modernih kutija s kremastim kolačima, ponuda je bogatija no ikad i jamči da će se za svakoga pronaći ponešto.

Provjereni klasici za tradicionalni stol

Za one kojima je Uskrs nezamisliv bez okusa djetinjstva, zagrebačke slastičarnice s dugom tradicijom siguran su odabir. Na prvom mjestu tu je Slastičarnica Horak, koja Zagrepčane oduševljava još od 1929. godine. Njihova ponuda temelji se na provjerenim recepturama bez umjetnih dodataka, a u središtu su klasici poput sočne pince, bogate orahnjače i makovnjače te paketa sitnih čajnih kolačića. Iako njeguju tradiciju, prate i moderne trendove pa se sve slastice mogu jednostavno naručiti putem njihove web stranice.

Još jedna nezaobilazna adresa je Slastičarnica Vincek, čije su poslovnice rasprostranjene po cijelom gradu. Oni su idealan izbor za one koji traže pouzdanu kvalitetu i obilne porcije. U njihovoj uskrsnoj ponudi pronaći ćete sve što vam treba za blagdanski stol, od pinci i orahnjača do miješanih čajnih kolačića i prigodnih medenjaka.

Kultna Slastičarnica Orijent poznata je po spajanju tradicije i inovacije. Njihove pince i kuglofi slove za jedne od najboljih u gradu, a za Uskrs pripremaju i posebne "Easter Box" pakete koji sadrže neodoljivu kombinaciju klasika poput mađarice i modernijih slastica kao što su raffaello kuglice i domaća bajadera.

Moderne interpretacije za profinjene sladokusce

Ako za blagdane želite isprobati nešto novo i iznenaditi goste modernim okusima, Zagreb nudi nekoliko adresa koje se ističu kreativnošću i estetikom. Jolie Petite Patisserie, profinjena slastičarnica na Ujevićevoj ulici, poznata je po elegantnim desertima.

Za dašak francuskog štiha pobrinut će se Bisou Bisou, brend čije se slastice ističu profinjenom estetikom. U njihovoj ponudi su selekcije finih keksa s pistacijom i narančom, popularni madeleine kolačići s malinom i limunom te elegantni "Bisou box" paketi, savršeni za darivanje. Tu je i Meet Mia, slastičarnica u Vlaškoj ulici gdje se također mogu naručiti jako fini kremasti kolači.

Za one koji traže nešto drugačije

Ljubitelji artisan pekarskih proizvoda svoje povjerenje poklonit će mjestima kao što su Bread Club ili Boogie Lab. Njihov fokus je na pincama (sirnicama) rađenim s prirodnim kvascem, dugom fermentacijom i vrhunskim sastojcima poput pravog maslaca i organskih agruma. Zbog ogromne potražnje, preporučuje se naručiti ih i nekoliko tjedana unaprijed.

Za sve koji paze na prehranu, ali se ne žele odreći slatkog, tu su zdravije verzije uskrsnih slastica. Brend Health & Joy nudi domaću pincu od stopostotnog pirovog brašna i organskog šećera kokosovog cvijeta, kao i uskrsni miks kolača bez bijelog šećera i brašna. S druge strane, GlutenBio ima rješenje za osobe s intolerancijom na gluten, nudeći bezglutensku pincu i miks suhih kolača poput linzera i vanilin kiflica.

Bez obzira na to jeste li vjerni tradiciji ili otvoreni za nove okuse, zagrebačke slastičarnice i pekarnice pobrinule su se da vam olakšaju pripreme za uskrsne blagdane. Na vama je samo da odaberete svoje favorite, na vrijeme ih naručite i prepustite se uživanju u blagdanima s najdražima.