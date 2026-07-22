Borna Kotromanić protiv plastičnih patkica: Večeras kreće najluđi show koji ste vidjeli!

Već u prvoj epizodi smijeha neće nedostajati – kandidati će morati što duže zadržati kameno lice pred Lukom, donijeti predmet koji po njihovom mišljenju predstavlja najbolji krug, graditi neobičnu utvrdu i uhvatiti se u koštac s plastičnim patkicama

RTL donosi novu dozu sjajne zabave uz drugu sezonu showa 'Direktor svemira', koja s emitiranjem kreće večeras od 21.15 sati na RTL-u. Ulogu 'Direktora svemira' ponovno preuzima omiljeni Ivan Šarić, uz nezamjenjivog asistenta Luku Petrušića, dok će se u ulozi natjecatelja ovaj put naći jedinstvena, britka i šarmantna Borna Kotromanić, mlada stand up komičarka Vlatka Mifka, omiljeni domaći glumac Borko Perić, talentirani komičar Joža Vrban i popularni srpski stand up komičar Srđan Olman.

RTL

Cilj je jasan – natjecatelji će proći kroz niz bizarnih i apsurdnih zadataka, a moraju se s njima nositi ponekad što bolje, ponekad što brže, ali uvijek snalažljivo i vrlo kreativno!

"Ovo je jako čudna emisija. Ovdje imamo pet natjecatelja koji su zadnjih dva, tri mjeseca obavljali jako čudne zadatke. Oni apsolutno ne znaju kako su ih obavili, a bore se za najgluplju nagradu na svijetu – moju zlatnu glavu", poručit će na početku u svom stilu Ivan Šarić.

RTL

Već u prvoj epizodi smijeha neće nedostajati jer na redu su prvi izazovi – kandidati će morati što duže zadržati „kameno lice“ pred Lukom, donijeti predmet koji po njihovom mišljenju predstavlja najbolji krug, graditi neobičnu utvrdu, ali i uhvatiti se u koštac s plastičnim patkicama.

Uz nepredvidive situacije, urnebesne komentare i potpuno drugačiju logiku rješavanja zadataka, 'Direktor svemira' ponovno donosi sjajnu TV zabavu – večeras od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah na platformi Voyo.

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