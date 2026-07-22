Selena Gomez slavi 34. rođendan: Ovako je izgledala prije nego je osvojila Hollywood

Selena Marie Gomez, globalna zvijezda rođena 22. srpnja 1992., danas slavi svoj 34. rođendan. Njezin put od dječje glumice do jedne od najutjecajnijih osoba svijeta zabave nije samo priča o uspjehu, već o nevjerojatnoj otpornosti pred izazovima koji su je zauvijek oblikovali.

Od čarobnice iz Waverlyja do glazbene ikone

Mnogi je se sjećaju kao Alex Russo, simpatične čarobnice iz Disneyjeve serije "Čarobnjaci iz Waverly Placea" koja ju je lansirala u zvjezdane visine. No, Gomez je rano pokazala da se ne želi zadržati unutar okvira tinejdžerske ikone. Ubrzo je zakoračila u glazbene vode, prvo s bendom Selena Gomez & the Scene, a potom i kao vrlo uspješna solo izvođačica. Albumi poput "Revival" i "Rare" pokazali su njezino umjetničko sazrijevanje, a balada "Lose You to Love Me" postala je njezin prvi singl na vrhu Billboardove Hot 100 ljestvice, potvrdivši njezin status pop zvijezde.

Povratak glumi i neočekivani trijumf

Iako je glazba dominirala njezinom karijerom, glume se nikada nije odrekla. Nakon hrabrih iskoraka u filmovima poput "Spring Breakers", trijumfalno se vratila na male ekrane u seriji "Only Murders in the Building". Uloga Mabel More, koju tumači uz Stevea Martina i Martina Shorta, donijela joj je hvalospjeve kritike i nominacije za nagrade. Svestranost je dokazala i kao izvršna producentica uspješnih projekata, uključujući serije "13 razloga zašto".

Bitka iza kulisa: Lupus i borba za mentalno zdravlje

Ipak, najvažnija bitka Selene Gomez vodila se daleko od kamera. Godinama se borila s lupusom, teškom autoimunom bolešću koja ju je 2017. dovela do transplantacije bubrega, koji joj je donirala prijateljica Francia Raisa. Njezina otvorenost o toj temi, kao i o posljedičnoj borbi s anksioznošću i bipolarnim poremećajem, srušila je tabue. Iskustvo je pretočila u aktivizam, postavši jedna od najglasnijih zagovornica mentalnog zdravlja. Njezina kozmetička linija Rare Beauty nije samo poslovni uspjeh, već i platforma za Rare Impact Fund, fond posvećen prikupljanju sredstava za podršku mentalnom zdravlju mladih.

Ljubav pod reflektorima

Njezin privatni život, osobito turbulentna veza s Justinom Bieberom, godinama je punio medijske stupce. Ta faza, obilježena stalnim prekidima, ostala je iza nje. Danas djeluje sretnije no ikad u braku s glazbenim producentom Bennyjem Blancom, s kojim je pronašla mir daleko od nekadašnjih drama.