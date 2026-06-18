Amra i Edin Džeko: Od slučajnog susreta do jedne od najljepših ljubavnih priča regije

Dok Edin Džeko i dalje niže uspjehe na nogometnim terenima, njegova životna priča izvan sporta jednako je inspirativna. Ljubav s Amrom Džeko već godinama privlači pažnju javnosti, a njihova veza dokaz je da se najveće životne priče ponekad dogode kad to najmanje očekujemo

Amra i Edin Džeko godinama slove za jedan od najskladnijih i najpoznatijih parova u Bosni i Hercegovini, ali i šire. Njihova priča nije tipična priča o nogometašu i modelu; to je priča o dvoje ostvarenih pojedinaca koji su izgradili zajednički život temeljen na ljubavi, podršci i obitelji, dok su istovremeno uspješno balansirali vlastite impresivne karijere. Njihov put, koji je započeo slučajnim susretom na drugom kontinentu, postao je inspiracija mnogima.

Već tada bila je ime svjetske scene

Prije nego što je postala Amra Džeko, Amra Silajdžić bila je uspješna žena koja je sama krčila svoj put prema svjetskom uspjehu. Rođena u Sarajevu 1. listopada 1984. godine, svoj je put u svijet mode započela nevjerojatno rano. Sa samo šesnaest godina, 2000. godine, pobijedila je na prestižnom francuskom natjecanju Metropolitan Top Model. Taj trijumf otvorio joj je vrata pariške modne agencije Elite Model i lansirao je na međunarodnu scenu.

Njena karijera nije se zaustavila na modnim pistama. Uskoro je postala zaštitno lice za poznate brendove poput Robin Jeansa, a njezina ljepota krasila je i glazbene spotove svjetskih zvijezda, uključujući Enriquea Iglesiasa, Taio Cruza i Blakea Sheltona.

Iz Pariza ju je put odveo u Los Angeles, gdje se okušala i u glumačkim vodama. Ostvarila je manje uloge u popularnim američkim serijama kao što su "CSI: NY" i "Entourage", dokazujući svoju svestranost. Zanimljivo, Amra je svoje lice posudila i slavnom liku iz videoigara, Jill Valentine u serijalu "Resident Evil", čime je postala jedno od najprepoznatljivijih lica u svijetu gejminga, a da mnogi igrači nisu ni znali njezino ime.

Sudbinski susret i veza na daljinu

Njihova ljubavna priča započela je 2011. godine u Los Angelesu. Edin Džeko, tada već proslavljeni napadač Manchester Cityja, bio je u Americi na pripremama sa svojim klubom. Susret s Amrom, koja je tamo gradila svoju karijeru, bio je sudbonosan. Uprkos tisućama kilometara koji su ih razdvajali, započeli su vezu na daljinu.

Amra je često putovala preko Atlantika kako bi provela vrijeme s Edinom, a njihova je ljubav jačala unatoč svim izazovima koje takva veza nosi. Nakon četiri godine, par je svoju ljubav okrunio brakom u siječnju 2016. godine u Rimu. Amra je tada donijela veliku odluku: napustila je karijeru u usponu u Americi kako bi se posvetila izgradnji obiteljskog života s Edinom u Europi.

Obitelj kao najveća snaga

Danas su Amra i Edin ponosni roditelji velike obitelji. Zajedno imaju četvero djece: kćeri Unu, Daliju i Hanu te sina Danija. Amra iz prvog braka s poduzetnikom Vladimirom Vićentijevićem ima i stariju kćer Sofiju.

Obiteljski život Džekovih obilježen je selidbama koje su pratile Edinovu karijeru, od Manchestera i Rima do Istanbula. Svaki novi grad bio je novi početak, a Amra je uvijek bila najveća podrška, održavajući stabilnost i toplinu doma za svoju djecu.

Par je poznat i po svom humanitarnom radu. Amra je ambasadorica udruženja "Srce za djecu" koje pomaže djeci oboljeloj od raka, a zajedno s Edinom koristi svoj utjecaj kako bi podigla svijest o važnim društvenim pitanjima i pomogla onima kojima je pomoć najpotrebnija.