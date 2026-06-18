Najbogatije filmsko ljeto stiže u CineStar: Animirani hitovi, superheroji, komedije, ratni spektakli i horori

Od obiteljskih vikenda uz animirane hitove 'Priča o igračkama 5' i 'Vaiana', preko filmskog hita 'Supergirl', te izvrsne komedije o bračnim odnosima 'Poziv' s Penélope Cruz, do srpanjskog 'Strava ljeta' — CineStar donosi nevjerojatno bogato filmsko ljeto za sve generacije

Ljeto u CineStar stiže u znaku velikih filmskih povrataka, posebnih doživljaja i tematskih projekcija koje pretvaraju odlazak u CineStar u pravi izlazak. Program donosi omiljene animirane naslove, superherojske spektakle, snažne povijesne drame, romantične komedije i horore za one koji se toga ne boje — ili barem tvrde da se ne boje.

Sezonu otvara jedan od najvoljenijih animiranih serijala svih vremena — „Priča o igračkama 5”. Nova Disneyjeva i Pixarova avantura, u distribuciji Blitza, stigla je u kina 17. lipnja. Buzz, Woody, Jessie i omiljena ekipa igračaka ovoga se puta suočavaju s izazovima modernog svijeta – ekranima.

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U CineStaru vas 20. i 21. lipnja čeka „Obiteljski vikend”, a za djecu je spremna i ograničena količina slatkih poklona uz ulaznicu. Film možete doživjeti u formatima RealD 3D i 4DX, dok vas u IMAX-u uz ulaznicu očekuje i gratis sladoled, do isteka zaliha.

Za publiku željnu snažne povijesne priče, 25. lipnja na program stiže „De Gaulle: U sjeni otpora”, inspirativan prikaz ključnog razdoblja iz života Charlesa de Gaullea. Film donosi trenutak u kojem je, nakon poraza Francuske 1940. godine, de Gaulle odbio prihvatiti kapitulaciju te iz Londona pokrenuo borbu koja će prerasti u simbol otpora.

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Istoga tjedna na velika platna u distribuciji Blitza stiže i DC spektakl „Supergirl”, a najvjerniji fanovi moći će ga pogledati pretpremijerno, 24. lipnja, u sklopu „CineHero” večeri. Nova junakinja velikog platna, Kara Zor-El, kreće na epsko međuzvjezdano putovanje osvete i pravde, suočena s prijetnjama koje testiraju i njezinu moć i njezino srce. „CineHero” večer osmišljena je kao pravi događaj za obožavatelje superherojskog žanra, uz dodatne pogodnosti kao što su stripovi i plakati u formatima 4DX, ScreenX i IMAX, a CineStar svim posjetiteljima poklanja i RealD 3D mini filmski plakat do isteka zaliha.

Početak srpnja donosi izvrstan naslov o bračnim odnosima za publiku željnu dobre komedije - „Poziv”. Glumačku postavu predvode fenomenalni Penélope Cruz, Edward Norton, Seth Rogen i Olivia Wilde. Večera sa susjedima pretvara se u niz priznanja, skrivenih želja, ljubomore i pitanja koja većina parova radije ne bi izgovorila naglas.

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Film „Poziv” bit će dio dviju posebnih CineStar večeri; „CineLady” možete doživjeti u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku 2. srpnja, uz piće dobrodošlice i poklone za najsretnije posjetitelje. Dan kasnije, 3. srpnja, film stiže i na program „Kino & Vino” u Kaptol Boutique Cinema.

U srpnju na velika platna dolazi i omiljena žuta “banda”, u animiranom filmu “Malci i čudovišta”, a osim u 2D-u, moći će se pogledati i u ScreenX-u te RealD 3D-u.

Disneyjeva „Vaiana” pretpremijerno stiže u CineStar 8. srpnja! Igrana adaptacija omiljenog animiranog hita vraća publiku na čarobni otok Motunui, uz hrabru moreplovku Vaianu i karizmatičnog poluboga Mauija. Vizualno raskošna avantura dostupna je u 4DX-u, ScreenX-u, RealD 3D-u i IMAX-u, gdje vas uz ulaznicu očekuje i sladoled, do isteka zaliha. Uz glazbu, emociju i snažnu poruku o hrabrosti, VAIANA je jedan od glavnih obiteljskih naslova ljeta.

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Sredinom srpnja Christopher Nolan predstavlja dugoočekivani filmski spektakl “Odiseja” u kojem glume Tom Holland, Anne Hathaway, Matt Damon i drugi, a bit će dostupan i u IMAX-u i u 4DX-u, dok 29. srpnja na program ulazi “Spider-Man: Novo doba”. Nakon rekordnog globalnog uspjeha filma “Spider-Man: Put bez povratka”, “Spider-Man: Novo doba” označava potpuno novo poglavlje za Petera Parkera i Spider-Mana, a film ćete u pravoj snazi moći pogledati i u SCREENX-u, 4DX-u i RealD 3Du.

Obožavatelje horora očekuje „Strava ljeto”, tijekom kojeg svaki tjedan u kino stiže po jedan novi horor naslov. Početkom srpnja stiže „Ponor smrti”, napeti horor preživljavanja u kojem se preživjeli nakon avionske nesreće nađu zarobljeni usred oceana, okruženi najopasnijim predatorima iz dubina. Slijedi „Evil Dead Burn” dostupan i 4DXu, nastavak kultne horor franšize, zatim „Lockbox: Skriveno zlo”, dok „Strava ljeto” završava filmom „Mamac”.

Od dječje mašte i superherojskih svjetova do wine tastinga, komedija i horora — CineStarovo ljeto donosi program za svaku publiku i svaki tip izlaska. Bilo da je riječ o obiteljskom vikendu, večeri s prijateljicama, ratnom spektaklu, fanovskoj pretpremijeri ili horor maratonu za najhrabrije, sve to ćete pronaći u CineStaru i Kaptol Boutique Cinema.

Ulaznice, termini projekcija i dodatne informacije dostupni su na cinestarcinemas.hr i putem CineStar Hrvatska aplikacije.