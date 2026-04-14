5 životnih lekcija koje smo naučili od Meri Goldašić: Danas slavi 33. rođendan

Meri, jedna od najpoznatijih domaćih influencerica, danas slavi 33. rođendan, a mi smo na jednom mjestu sažele najvažnije stvari koje možemo naučiti od nje

Meri Goldašić danas je jedno od najprepoznatljivijih lica na hrvatskoj influencerskoj sceni, a svoju je ogromnu i vjernu publiku izgradila zahvaljujući autentičnosti, humoru i hrabrosti da otvoreno progovori o temama koje su mnogima još uvijek tabu.

Budući da danas slavi 33. rođendan, to nam je bio povod da se prisjetimo njenih najvećih lekcija koje je podijelila sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Iskrenost ruši predrasude i stvara povjerenje

Ono što Meri izdvaja jest njezina spremnost da bez zadrške govori o vlastitim borbama. Veliku je pažnju privukla svojom impresivnom fizičkom transformacijom, tijekom koje je izgubila 30 kilograma. Otvoreno je priznala kako je ključ uspjeha bio u rješavanju problema "u glavi", odnosno suočavanju s emocionalnim prejedanjem uz pomoć stručnjaka.

"Krvna slika je savršena i to se ne može mjeriti ni s jednim drugim parametrom, izgled je ovdje najmanje bitan", poručila je, naglašavajući da joj je zdravlje na prvome mjestu.

Osim borbe s kilogramima, Meri je javno progovorila i o epilepsiji, bolesti s kojom živi dugi niz godina. Iako napadaj nije imala od 2006., svakodnevno uzima terapiju koja joj pruža sigurnost. Svojom pričom želi ohrabriti druge i pokazati da dijagnoza ne definira osobu.

Meri na društvenim mrežama govori i o majčinstvu i o muško-ženskim odnosima, što je posebno postalo fokus njezinih pratiteljica nakon što se nedavno razvela.

Upravo ta njena iskrenost i otvorenost pomogle su joj da izgradi povjerenje sa svojom publikom.

Privatno ostaje privatno

Iako je majka dvojice sinova, Aleksandra i Rija, i iako ih katkad pokaže i na društvenim mrežama, Meri malo toga otkriva o njima. Također, usprkos tome što na društvenim mrežama objavljuje detalje iz svog privatnog života, uspjela je stvari koje želi zadržati privatnima upravo takvima i zadržati.

Majčinstvo je svetinja

Meri često odgovara na pitanje svojih pratitelja, a jedna od tema koje se provlače često je i majčinstvo. No, Meri je u svojim odgovorima na storyjima naglasila kako je na majčinstvo "slaba" i da ne namjerava ni na koji način dijeliti savjete o majčinstvu ili sudjelovati u tome da se nekoj majci sudi ili da se osjeća loše.

Bez truda nema rezultata

Prije nego što je postala influencerica s punim radnim vremenom, Meri je diplomirala marketing i komunikacije, a karijeru je gradila i u inozemstvu. Upravo su joj obrazovanje, predanost i rad donijeli status jedne od najpoznatijih influencerica u državi, ta titula joj nije "pala s neba". Ni njezina fizička transformacija nije magični trik, već je rezultat odricanja i vježbanja.

Baš te briga za tuđe mišljenje

Iako je njezin posao utjecati na druge ljude, Meri često ističe kako je baš briga tko što misli o njoj. Njezin život je njezin život i ne gubi energiju na razmišljanje o tome sviđa li se drugima kako ga ona vodi. Okružena je prijateljima i ljudima koji je vole i njihovo mišljenje cijeni.

