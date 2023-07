Ako uočiš ove znakove, moguće je da imaš toksičan odnos sama sa sobom

Kada govorimo o odnosima, najčešće razmišljamo o odnosima koje imamo s drugima, no jako često zanemarujemo onaj odnos koji imamo sa samim sobom. Naime, da bi svi drugi odnosi koje njegujemo u životi bili kvalitetni i zdravi, jako je važno i da odnos koji imamo sa samim sobom bude zdrav.

Ljudi ponekad ne shvaćaju da se glavni uzrok njihova nezadovoljstva krije u njima samima, a ne u drugima. Ako imaš problema s narušenim samopouzdanjem, smatraš da ništa što napraviš nije dovoljno dobro ili stalno intenzivno sabotiraš samu sebe, moguće je da si u toksičnom odnosu sa samom sobom.

Ako si u svom ponašanju primijetila negativne obrasce, možda bi se trebala malo više posvetiti sebi i odnosu koji imaš sama sa sobom. Može biti prilično teško prepoznati da smo u toksičnom odnosu sa samim sobom, no stručnjaci ističu da postoje određeni znakovi koji na to ukazuju. Ako takve 'crvene zastavice' primijetiš u svom ponašanju, nemoj ih ignorirati jer bi se u protivnom to moglo negativno odraziti na tvoj život, kao i na odnose koje imaš s drugim ljudima.

U nastavku pročitaj koji su to znakovi, kao i što možeš učiniti kako bi popravila odnos koji imaš sama sa sobom.

POGLEDAJ VIDEO: Kako uvjerenja mogu negativno utjecati na naš život?

Često kritiziraš samu sebe

Brojni ljudi su pretjerano samokritični, a svog negativnog unutarnjeg kritičara ponekad je zaista teško ušutkati. Ako uhvatiš samu sebe da si govoriš nešto što nikada ne bi rekla prijatelju, toga moraš biti svjesna. Ključno je osvijestiti takvo negativno ponašanje i zatim ga promijeniti, napominju stručnjaci.

Ignoriraš vlastite granice

Granice u međuljudskim odnosima su jako važne, a tome nas uče i psihoterapeuti. Važno je postaviti granice jer bi se bez granica mogla osjećati iscrpljeno. Međutim, ako ti sama nećeš poštivati vlastita ograničenja, kako onda od drugih očekivati da to čine? Bilo da se radi o davanju prioriteta odmoru, dopuštanju sebi da kažeš 'ne' ili provjeravanju svojih emocija, ključno je održavati mentalno blagostanje.

Zanemaruješ brigu o sebi

Briga o sebi, popularnija kao 'self-care' od izuzetne je važnosti, posebice u današnjem svijetu kada se od nas očekuje da stalno budemo prisutni. Uvriježeno je mišljenje da se self-care rutina sastoji od tople kupke, mirisnih svijeća i maski za lice, no ona je ustvari puno više od toga. Istinski self-care uključuje i brigu za svoje mentalno zdravlje. To znači da bi trebala biti spremna izdvojiti vrijeme za sebe i za uživanje u onim aktivnostima koje te istinski čine sretnom i ispunjenom.

Ne znaš se suočiti sa stresom

Nitko nije savršen i svi mi imamo neke svoje mane i manje poželjne osobine i ponašanja, no svi smo sami sebi dužni učiniti ono što je najbolje za naše umove i tijela. Ključno je fokusirati se na pozitivne stvari u životu. Ako si zabrinuta zbog načina na koji reagiraš na stres ili traumu, možda ne bi bilo naodmet da zatražiš stručnu pomoć. Razgovor sa psihoterapeutom može biti itekako koristan za naše mentalno zdravlje.

Uživaš u drami i kaosu

Živjeti na rubu, bez plana, jasnog smjera ili prostora u glavi može djelovati uzbudljivo i dinamično, no puno je bolje odabrati mir, smirenost i spokoj. Ne moraš se odreći noćnih izlazaka i početi svakodnevno prakticirati meditaciju, no želiš li popraviti odnos koji imaš sa sobom ključno je naučiti kako se odmaknuti od svega što ti crpi energiju. Fokusiraj se na svoj unutarnji mir i daj prednost stvarima, ljudima i situacijama koji ti daju energiju umjesto da je oduzimaju.

Jako si stroga prema sebi

Ako se osjećaš kao da ništa što napraviš nije dovoljno dobro te jako često kritiziraš samu sebe, to bi mogao biti znak da imaš toksičan odnos prema sebi. Činjenica je da se puno toga događa u svijetu i da je takve događaje ponekad teško i bolno procesuirati. Ipak, želiš li postati sretnija, trebaš znati prevladati negativne osjećaje i prihvatiti da nitko nije savršen. I ti si samo ljudsko biće sa svim svojim manama i ranjivostima. Jednom kada to prihvatiš, prema samoj sebi ćeš se moći odnositi s više poštovanja i suosjećanja.

Kako promijeniti odnos koji imamo sa samim sobom?

Ako se možeš poistovjetiti s bilo kojim od spomenutih znakova, nemoj paničariti. Prema mišljenju stručnjaka, koraci koje navodimo u nastavku pomoći će ti da poboljšaš odnos koji imaš sama sa sobom: