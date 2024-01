Nije uvijek tako očito: Znakovi da tebi bliska osoba pati od depresije

Kad govorimo o depresiji obično mislim da je to nešto vrlo očito. Pretpostavljamo da će osoba koja pati od depresije izgledati potišteno, spavati do podne, imati slab apetit ili da će rijetko izlaziti iz kuće. Doduše, sve ovo mogu biti znakovi depresivnog poremećaja, ali nisu jedini. Nerijetko su simptomi suptilni – a ponekad čak mogu i zavarati i sličiti na nešto drugo: na primjer, na gubitak interesa druge ljude ili za partnera.

Depresija ja ozbiljna i teška bolest koja je u porastu. Osobe koje pate od depresije suočavaju se s teškim simptomima i potrebna im je pomoć. Vrlo je važno da znamo prepoznati znakove depresije kako bismo mogli reagirati na vrijeme i pružiti podršku osobama oko nas.

Ako sumnjaš da tebi bliska osoba pati od depresije, potakni je da potraži liječničku pomoć. Ovaj korak treba poduzeti ne samo zbog sebe, nego i radi tebe i ostalih članova obitelji ili prijatelja. Ponekad može biti od pomoći biti pratnja osobi na terapijama. Evo 5 znakova koji ukazuju na to da bi osoba mogla patiti od depresije:

Kronično loše raspoloženje

Prirodno je da smo neke dane loše volje i to je najčešće nešto što jednostavno prođe samo od sebe. Ponekad su i okolnosti takve da u potpunosti opravdavaju naše negativne osjećaje. No, moguće je da je riječ o depresiji ako loše raspoloženje potraje više tjedana te postane dovoljno intenzivno da počne utjecati na naše svakodnevno funkcioniranje. Dio ovoga mogu biti i izražavanje negativnih misli. Osoba koja pati od depresije često će 'spuštati' druge i imati izjave poput ovih: 'Ništa nije važno' ili ' To ionako neće ništa promijeniti'.

Foto: Pexels

Gubitak interesa

Vrlo čest znak depresije jest gubitak interesa za ono što je osobi nekad bilo važno i što ju je veselilo. Ipak, ponekad do ovoga može doći tek djelomično pa će se tako osoba fokusirati samo na ugodne aktivnosti u koje ne mora uložiti nikakav trud, kao što je igranje igrica ili surfanje po webu. Istovremeno, osoba neće biti istinski aktivna i maksimalno će smanjiti socijalne kontakte jer sve ovo zahtjeva uložen trud i puno više energije.

Promjene u apetitu

Neki ljudi koji pate od depresije neće moći jesti, no drugi će jesti puno previše. Prejedanje i loš odnos prema svom tijelu definitivno ukazuju na depresiju, a opet, ovaj znak ne prepoznaje se tako lako. Ponekad to može izgledati kao da se zapuštamo iz nemara i lijenosti – na primjer ako žena koja pati od depresije više ne želi vježbati i čini se kao da joj je svejedno kako će izgledati. U pozadini ovog može ležati depresija.

Ljutnja i nervoza

Predrasuda je kako su ljudi koji pate od depresije nužno uvijek tužni i povučeni. Naime i ispadi bijesa također mogu biti simptom ove bolesti. Depresivne osobe imaju problema s rješavanjem svakodnevnih zadataka i s normalnim funkcioniranjem - a to može djelovati frustrirajuće i ljutiti ih. Ovo je jedan od simptoma koji će ljudi oko nas često shvatiti osobno i pogrešno će ga protumačiti.

Foto: Pexels

Problemi sa spavanjem

Jedan od najčešćih simptoma depresije su i problemi sa spavanjem, a to se može odnositi na teško padanje u san, često buđenje tijekom noći - ili prerano buđenje ujutro. Što je najgore, time upadamo u začarani krug jer nedovoljno kvalitetnog sna pogoršava samu depresiju. Ako smo u vezi s osobom koja pati od depresije, može nam se činiti da partner s nama ne provodi noć, a kako imamo osjećaj da ni danju ni je tu za nas, možemo ovo ponašanje shvatiti osobno i biti povrijeđeni. Vrlo je važno da prepoznamo o čemu je zapravo riječ i pružimo partneru potrebnu podršku.

POGLEDAJ VIDEO: KAKO REĆI 'NE' I POSTAVITI GRANICE?