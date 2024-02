Edamame: Zdrava namirnica s visokim udjelom bjelančevina i vlakana

Zeleni grah izvrstan je izbor ako paziš na svoje zdravlje. Radi visokog udjela bjelančevina, vlakana i esencijalnih hranjivih tvari, dragocjen je dodatak uravnoteženoj prehrani. Kod nas ova vrsta graha postaje sve popularnija - i to s dobrim razlogom. Možeš ga uključiti u svoje obroke ili uživati u njemu kao ukusom snacku, a recept ti otkrivamo u nastavku.

Što je edamame?

Edamame je japanski izraz za mladi sojin grah koji se bere prije nego što u potpunosti sazre. Zrna su prepoznatljiva zbog svoje svijetlo zelene boje i nježne teksture. Obično se edamame prodaje u mahuni, koja štiti zrna i čuva ih svježima. Mahune su obično prethodno termički obrađene, tako da su zrna unutra meka i jednostavna za konzumaciju.

Zdravstvene prednosti

Edamame nije samo ukusan dodatak jelima, već je i namirnica bogata hranjivim tvarima koje doprinose zdravlju. Evo nekoliko ključnih zdravstvenih koristi od konzumacije zelenog sojinog graha:

Foto: Pexels

Bjelančevine - Edamame je izvrstan biljni izvor bjelančevina, stoga je dragocjen dodatak obrocima za vegetarijance i vegane. U jednoj šalici kuhane edamame nalazi se oko 17 grama visokokvalitetnih bjelančevina, koje su bitne za obnovu stanica, rast mišića, kao i za opće zdravlje.

Vlakna - Edamame je bogat prehrambenim vlaknima koja potiču probavu i potiču rad crijeva. Kombinacija bjelančevina i vlakana također može doprinijeti dužem osjećaju sitosti, što pomaže u regulaciji tjelesne težine i smanjenju prejedanja.

Masti - Edamame sadrži malo zasićenih masnoća i kolesterola te ne sadrži transmasne kiseline. Dobar je izvor zdravih mononezasićenih i polinezasićenih masnoća, uključujući omega-3 masne kiseline. Te zdrave masti doprinose održavanju optimalne razine kolesterola i smanjuju rizik od srčanih bolesti.

Vitamini i minerali - Edamame sadrži mnogo važnih vitamina i minerala, uključujući vitamin K, folate, mangan i željezo. Vitamin K je važan za zgrušavanje krvi i zdravlje kostiju, dok su folati ključni za rast i razvoj stanica. Mangan i željezo pomažu u prijenosu kisika u tijelu.

Kako se koristi edamame?

Edamame nudi brojne kulinarske mogućnosti. Zeleno zrnje možeš dodati u salete, odlično će se uklopiti i u variva ili curry. Cijele mahune mogu se vrlo brzo i jednostavno pretvoriti u ukusan snack. Recept za blago pikantne mahune edamame otkrivamo u nastavku.

Sastojci

2 šalice edamame (u mahunama)

2 režnja češnjaka, sjeckana

1 žlica biljnog ulja

1 žlica soja sosa

1 čajna žličica umaka sriracha (prilagodi prema svojoj želji za pikantnošću)

sol po ukusu

sezamovo sjeme za ukras (po želji)

Foto: Pexels

Postupak pripreme

U loncu prokuhaj posoljenu vodu i dodaj mahune mladog sojinog graha. Kuhaj oko 5 do 7 minuta, dok mahune ne omekšaju. Ocijedi i stavi na stranu. Na srednje jakoj vatri u velikoj tavi zagrij biljno ulje. Dodaj sjeckani češnjak i prži oko minute dok ne zamiriše. U tavu dodaj kuhane mahune edamame i prži ih miješajući 2 do 3 minute. U manjoj zdjeli pomiješaj soja sos, umak sriracha i prstohvat soli. Prelij preko edamame i dobro promiješaj da se mahune jednako začine. Kuhaj još 2 do 3 minute, povremeno miješajući. Makni s vatre i mahune prebaci u posudu za posluživanje. Po želji ukrasi sezamovim sjemenkama. Posluži dok je još vruće kao predjelo ili snack, piše okusno.je.

