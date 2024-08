Najbolji desert: Voće s najmanje šećera i s malo kalorija

Kad si zadnji posegnula za voćem? Voće i povrće trebalo bi na dnevnoj bazi biti na našem jelovniku, no istini za volju, mnogi to malo zapostavljaju. Voće sadrži puno hranjivih tvari, minerale i vlakna, a može biti i tvoja dnevna doza šećera. Neke vrste voća sadrže manje šećera od drugih što bi ti moglo biti važno nastojiš li ograničiti unos šećera.

Zato otkrivamo koje bi voće moglo biti najbolje za tvoje zdravlje. Osiguravaju hranjive tvari, a nisu preslatki što je dobro i u pogledu kontrole šećera u krvi. Evo o kojim se vrstama voća radi.

Grejp, limun i limeta

Krenimo od ova tri agruma. Vjerojatno ih ne jedeš same bez ičega, no vjerujemo da ih barem povremeno uvrstiš u doručak, ponajviše svježe voćne sokove. To nastavi činiti jer grejp, limun i limeta dolaze s nutritivnim prednostima. Imaju relativno malo šećera, a obiluju vitaminom C koji ti pomaže u jačanju imunološkog sustava. Polovica grejpa sadrži 8,5 grama šećera što nije puno pa je sjajan odabir za osobe s dijabetesom, ali i sve ostalo. Osim toga, jedna je studija pokazala da redovito konzumiranje grejpa čak može pomoći u prevenciji dijabetesa tipa 2 pa ga nastoji uključivati u obroke.

Dakako, limun je sjajan izbor jer sadrži samo dva grama šećera, a puno vlakana. Slično je i s limetom koja ima još manje šećera.

