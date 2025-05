Tekući klorofil - koristan antioksidans ili TikTok nebuloza?

Klorofil je u zadnje vrijeme hit tema na društvenim mrežama i to upravo za piće. Priča oko tekućeg klorofila počela je još 2016. godine, no ponovno se vratila zahvaljujući TikToku. Takozvana klorofilna voda navodno ima brojne benefite - tako barem kažu influenceri, no što kaže znanost?

Istražili smo drži li tekući klorofil vodu i koliko ovog svega je zapravo istina.

Što je tekući klorofil?

Za početak, podsjetnik – klorofil je prirodni pigment koji biljkama daje zelenu boju i ključan je za fotosintezu. Dakle, zahvaljujući njemu, biljke pretvaraju sunčevu svjetlost u energiju. Tekući klorofil koji se nalazi u dodacima prehrani obično se dobiva iz zelenog lisnatog povrća poput koprive, špinata ili ječma. No često nije riječ o čistom klorofilu, već o njegovoj polusintetskoj verziji koja se zove klorofilin. On se veže uz bakar umjesto uz magnezij (kao prirodni klorofil), a navodno se tako bolje apsorbira u tijelu.

Koristi se jednostavno – dodaš ga u vodu, promiješaš i gotovo. Okus je blag ili neutralan, ali postoje i verzije s okusom ako ti obična voda nije dovoljna.

Tekući klorofil za zdravlje

Premda su mnoga istraživanja mala ili provedena na životinjama, preliminarni rezultati ukazuju na to da može pomoći u zaštiti stanica od oksidativnog oštećenja, poticanju zdrave crijevne mikroflore i vezanju teških metala. Iako još uvijek nedostaje velikih kliničkih studija, brojni korisnici i stručni izvori potvrđuju barem neke od ovih učinaka. Neki benefiti zvuče možda obećavajuće, prije nego što uvedeš tekući klorofil u svoju rutinu, svakako se posavjetuj s liječnikom, posebno ako uzimaš druge lijekove ili imaš kronične zdravstvene probleme.

Antioksidativno djelovanje

Tekući klorofil sadrži spojeve koji neutraliziraju slobodne radikale i smanjuju oksidativni stres u tijelu. Pokazalo se da bakar‑klorofilin bolje veže reaktivne kisikove vrste od metal‑slobodnih oblika, čime dodatno štiti stanične membrane i DNA od oštećenja.

Poboljšava probavu

Klorofilin može djelovati kao blagi prebiotik, potičući rast korisnih bakterija u crijevima i time olakšavajući probavu. Oni koji su probali tekući klorofil su imali smanjenje nadutosti i redovitiju stolicu nakon konzumacije.

Podrška oralnoj higijeni

Istraživanja pokazuju da klorofilin ima antibakterijska svojstva te može smanjiti neugodan zadah. U manjim kliničkim ispitivanjima klorofilni gel ili usta­no­gr­gljajuće otopine smanjili su broj oralnih patogena povezanih sa zadahom.

Detoksikacija teških metala

Kemijska struktura klorofilina omogućuje mu da se veže za teške metale poput olova i kadmija, što može pomoći u njihovom izlučivanju. Baš zato se često koristi kao dio detoks rituala za čišćenje organizma.

Tekući klorofil način upotrebe

Ako želiš samo dodati još malo zelenog u svoju prehranu, uvijek možeš posegnuti za tekućim klorofilom i vidjeti hoće li ti odgovarati. Nije komplicirano – sve što ti treba su kapi koje se jednostavno ukapaju u vodu. Najčešće se uzme boca od litre vode i u nju nakapa nekoliko kapi – točno koliko, provjeri na ambalaži jer se količine mogu razlikovati od proizvoda do proizvoda. Tu vodu zatim piješ tijekom dana, kao što bi pila običnu vodu, samo što će sada imati zelenu boju i eventualno malo drugačiji okus (ovisno o sastavu).

Ako ti je tako draže, klorofil možeš dodati i u sok, hladni čaj ili smoothie – sve što već piješ ujutro ili kroz dan. Važno je samo da ga ne uzimaš u neograničenim količinama jer znanost još nema konkretne podatke o sigurnim ili opasnim razinama. Ukratko, drži se umjerenosti i slušaj kako ti tijelo reagira.

Tekući klorofil nuspojave

Iako je tekući klorofil općenito siguran, ima nekoliko potencijalnih nuspojava koje treba uzeti u obzir prije redovite konzumacije.

Prije svega, ne smije se koristiti kao zamjena za propisane lijekove zbog rizika od interakcija i odgađanja pravovremenog liječenja.

Moguće su probavne smetnje, uključujući promjenu boje stolice, a nuspojave poput mučnine i proljeva zabilježene su u manjeg broja korisnika. Z

bog nedostatka istraživanja, trudnicama, dojiljama i osobama na lijekovima koji pojačavaju osjetljivost na sunce preporučuje se izbjegavanje ili konzultacija s liječnikom.

Što se tiče predoziranja, nema dovoljno kliničkih podataka da bi se definirala točna granica sigurnog unosa, pa je umjerenost ključna.