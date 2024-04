4 jednostavna načina kako ostati hidriran i imati dovoljno energije

Svi znamo da nam je voda neophodna za život, no često zaboravimo na nju. Pijemo kavu, sokove i druga slatka pića, a voda padne u drugi plan. Da bismo trebali popiti popiti čašu vode, mnogi se sjete tek kad osjete žeđ, ali to nije dobro. Boca vode uvijek bi ti trebala biti pri ruci posebno prije, tijekom i nakon treninga.

"Kada ste hidrirani, vaši su zglobovi podmazani, vaša koža je nahranjena, a vaši folikuli dlake mogu zdravo rasti. A kad niste? Ne samo da će koža biti manje sjajna, a kosa lomljivija, nego biste mogli imati i manje energije'', objašnjava nutricionistica Kimberly Snyder za Vogue. I nutricionistica Rhian Stephenson kaže da nedostatan unos vode nepovoljno utječe na cjelokupno zdravlje. "Čak i suptilne promjene u hidraciji mogu dovesti do oslabljene proizvodnje energije u mozgu, uz promjene raspoloženja i osjećaj tjeskobe, depresije i lošiji san", kaže ona.

Uz to, napominje, premalo vode može povećati razinu stresa. Blaga dehidracija može uzrokovati brojne probleme u tijelu, a pijenje puno vode, uz zdrav način života, recept je koji bismo trebali slijediti. Osam čaša vode obično se smatra prosjekom pa Snyder kaže da žene trebaju oko 1,7 litara vode dnevno, dok muškarci trebaju oko 3,7 litara. Ipak, unos treba prilagoditi aktivnostima i načinu života. Dakako da tijekom fizičkih aktivnosti i vrućina trebaš više vode.

Važno je ostati hidratiziran, no kako to postići. Nutricionisti imaju nekoliko savjeta.

Pij vodu sobne temperature

"Uvijek govorim svojim klijentima koliko je važno piti vodu sobne temperature", kaže Snyder. Objašnjava to time da, pijući hladnu vodu, tijelo mora potrošiti više energije da bi je dovelo do temperature koju može apsorbirati. Sve to može rezultirati gubitkom vode pa će ti u tom slučaju trebati više vode. Stoga je bolje piti vodu sobne temperature. Uz to, ledena voda može uzrokovati blago skupljanje krvnih žila u želucu, ometati probavu i time usporiti hidraciju.

Foto: Pexels

Sve započni ujutro

Najvažnije je da odmah ujutro posegneš za čašom vode. To neka ti bude važnije od kave. Također, piješ li kavu, obavezno paralelno popij vode jer kava može potaknuti dehidraciju. Voda ujutro jako je važna jer tijekom noći često dehidrirano, a dovoljan unos vode dat će ti više energije i pripremiti te za dan.

Pij vodu između obroka i zdravo jedi

Umjesto uz obrok, nastoji piti između obroka i voditi računa o famoznih osam čaša vode. Svakako jedi krastavce jer su oni bogati enzimima i vodom, vitaminima B, hranjivim tvarima, elektrolitima i silicijevim dioksidom. Koristan je i celer jer pogoduje hidraciji i sjajnoj koži, a na jelovnik uvrsti i namirnice bogate kalijem što znači tikvice, avokado, krumpir, gljive i banane. Ne zaboravi ni na špinat, slanutak i mahunarke – one su bogate kalijem i doprinose hidrataciji. Dakle, nije samo važno koliko vode pijemo nego i što jedemo.

Foto: Pexels

Dodatak elektrolita

Iako je pijenje vode očito ključno za održavanje hidratacije, nemaš li odgovarajuće razine elektrolita, to neće biti dovoljno. "Zapravo, ispijanje previše vode bez dovoljno elektrolita može samo pogoršati problem", objašnjava Stephenson. "Stvari poput kave i alkohola mogu poremetiti neravnotežu elektrolita, a čak i neke od stvari koje smatramo zdravima mogu uzrokovati gubitak elektrolita - mislim na tjelovježbu, znojenje (čak i tijekom toplinskih valova) i dijete s niskim udjelom ugljikohidrata", poručuje stručnjakinja.

Neka ti upravo ovaj tekst bude poticaj da već sada posegneš za čašom vode. U ovom tekstu otkrij što će se dogoditi popiješ li svaki dan osam čaša.