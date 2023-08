Prehrana nakon četrdesete: Pet savjeta za zdrav i uravnotežen jelovnik

Iako se naše tijelo stalno mijenja jer je sazrijevanje i starenje sasvim normalno, u četrdesetima se žene susretnu s nekim specifičnim promjenama. S obzirom na to da tada, u prosjeku, izlaze iz fertilne dobi, plodnost im se smanjuje, menstruacija im postaje neredovita, a noću ih bude valovi vrućine. Ove promjene prethode menopauzi i obično se javljaju u srednjim četrdesetima iako se mogu javiti i malo prije ili kasnije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Neke žene u tim godinama primjećuju da im je teže izgubiti kilograme. Javljaju se naslage na trbuhu i na nogama i nekako im se čini da su prije lakše održavale liniju. Kako bi ostala u formi, trebat ćeš promisliti o prehrani i redovito vježbati. Nemoj misliti da je to nešto strašno – sve te promjene koje ti se događaju mogu biti divne pa prigrli novo desetljeće života. Možda su upravo četrdesete pravi trenutak za upis treninga ili tečaja plesa koji si dugo željela te da si redovito priuštiš dozu voća i povrća.

Izdvajamo nekoliko prehrambenih savjeta koji posebno vrijede za žene starije od četrdeset. Oni će ti pomoći ne samo da ostaneš u formi nego da se i bolje osjećaš. To je ono najvažnije, zar ne? Stoga uvijek treba obraćati pažnju na ono što jedeš.

POGLEDAJ VIDEO: Nutricionist objašnjava kako se zdravo hraniti na poslu

Jedi više salate

Stručnjakinja za zdravlje Maryann Jacobsen za portal Huffpost rekla je da primjećuje da su žene u srednjim četrdesetima u riziku od nedostatka hranjivih tvari. Četrdesete su dobar trenutak da se okreneš jedenju više povrća bogatog nitratima. To znači da bi ti zelena salata, zeleno lisnato povrće, celer i cikla obavezno trebali biti na tanjuru. "Ove namirnice ženama pomažu u povećanju razine dušikovog oksida koja opada sa starenjem i hormonalnim promjenama", tvrdi Jacobsen. Samo dvije porcije zelene salate dnevno mogle bi poboljšati tvoje zdravlje. Onako kako jedeš u četrdesetima moglo bi obilježiti godine koje slijede pa poseži za hranom bogatom cinkom, magnezijem, vitaminom B i selenom. Važno je da u tijelo unosiš hranjive tvari, a nemoj zaboraviti ni na proteine poput piletine i jaja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nipošto ne preskači obroke

Žele li brzinski smršavjeti (a brzi rezultati nisu dugoročni), ljudi automatski posežu za niskokaloričnom hranom ili preskaču obroke. To nikad nije dobro, a posebno ne u četrdesetima kada pada razina estrogena i smanjuje se mišićna masa. Tvoje se tijelo mijenja, a ti preskačeš obroke? To negativno utječe na metabolizam, povećava šansu za skladištenjem i debljanjem i najvažnije je unositi dovoljno kalorija s pravim nutrijentima kako smo već i navele. Dakle, voće i povrće, porcija piletine ili puretine ili pak ribe, mahunarke… - to neka se nađe na tvom tanjuru. Jedi više manjih obroka i tijelu daj dovoljno 'goriva'.

Naravno, unosi i dovoljno vlakana

Dakako, zdravu prehranu ne čine samo proteini. Primjerice, prehrana bogata vlaknom pomoći će ti da ostaješ zdravija. Tu spada bobičasto voće, cjelovite žitarice i orašasti plodovi, a preporuka je unos 25 grama vlakna dnevno. To bi ti, među ostalim, moglo pomoći u kontroli kolesterola.

Pripazi na laktozu

Neki su na laktozu osjetljivi od mladosti, dok drugi tek u zrelim godinama shvate da im ne odgovara. Kako starimo, opada proizvodnja enzima – a upravo on pomaže u razgradnji laktoze. Zato bi dijelu žena moglo početi smetati mlijeko koje su dotad pile. Na sreću, postoje alternative mlijeku s laktozom i bilnja mlijeka pa slušaj organizam.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pronađi način prehrane koja ti odgovara

Ključ svega je da se ti osjećaš dobro i da, ako dosad nisi, shvatiš koje ti namirnice odgovaraju, a koje ne. Ako si zapostavila kuhane obroke, pokušaj im se vratiti i izbjegavati masnu i začinjenu hranu, a probaj i smanjiti unos šećera. To nipošto ne znači da u četrdesetima ne smiješ uživati u dobroj hrani – ne, upravo suprotno. No važan je balans i dobar omjer porcija. Želiš li pak izgubiti više kilograma, najbolje bi bilo da se za plan prehrane i vježbanja obratiš stručnjacima.