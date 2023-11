Nedostatak vitamina C: ovo je 5 čestih, ali neočekivanih simptoma njegova manjka

Predoziranje vitaminima obično je slučaj samo kod suplementacije – kad posegnemo za tabletama u nastojanju da nadoknadimo manjak nekog vitamina i pri tom ne pazimo na preporučene doze. Naime, stručnjaci tvrde kako se samo uzimanjem iz hrane nemoguće predozirati vitaminima. Ključ je u zdravoj i uravnoteženoj prehrani, a preduvjet za to jest da smo upućeni u sastav pojedinih namirnica. Što se tiče vitamina C, on je ionako topiv u vodi, pa ako pretjeramo s unosom - višak će se jednostavno izlučiti mokraćom.

Dakle, znaš li koja hrana sadrži najviše vitamina C i zašto kažu kako je upravo ovaj vitamin izuzetno bitan za naše zdravlje? Iako nam pri spomenu vitamina C na pamet najprije pada citrusno voće kao što su limuni i naranče, prava riznica ovog vitamina je povrće – osobito paprika, kelj, cvjetača, prokulice, brokula te bilje poput koprive i peršina. S obzirom na to da je vitamin C bitan za normalno funkcioniranje različitih organa i vezivnih tkiva, poput kostiju i zubi, ali i našeg imunološkog sustava, ove bi se namirnice svakako trebale naći na tvom tanjuru.

Foto: Pexels

Čim počinjemo šmrcati i kašljati posegnut ćemo za vitaminom C – bilo u obliku čaja s limunom ili suplemenata. Uvjerenje da vitamin C pomaže kod viroza nešto je što se prenosi s generacije na generaciju – i iako su istraživanja pokazala kako ovaj vitamin prehlade ne može spriječiti, dokazala su da ipak pomaže skrati sam tijek bolesti.

Foto: Pexels

Vitamin C je antioksidans koji pomaže u zaštiti stanica od učinaka slobodnih radikala, a također i povećava apsorpciju željeza.

Većina ljudi dnevnu potrebu za ovim čudesnim vitaminom zadovolji prehranom, ali u nekim slučajevima može doći i do njegova nedostatka. Naime, nedovoljna konzumacija svježeg voća i povrća može uzrokovati nedostatak vitamina, a u posebnom su riziku pušači, osobe koje imaju problem s alkoholom i drogama te dijabetičari, kao i oni s upalnom bolešću crijeva.

Tijelo će nas o ovome 'alarmirati' brojnim simptomima – od kojih neki mogu biti i opasni po život. Evo 5 najčešćih koji od kojih su neki suptilniji pa ih je lako previdjeti: