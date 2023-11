Nedostatak vitamina C: ovo je 5 čestih, ali neočekivanih simptoma njegova manjka

Predoziranje vitaminima obično je slučaj samo kod suplementacije – kad posegnemo za tabletama u nastojanju da nadoknadimo manjak nekog vitamina i pri tom ne pazimo na preporučene doze. Naime, stručnjaci tvrde kako se samo uzimanjem iz hrane nemoguće predozirati vitaminima. Ključ je u zdravoj i uravnoteženoj prehrani, a preduvjet za to jest da smo upućeni u sastav pojedinih namirnica. Što se tiče vitamina C, on je ionako topiv u vodi, pa ako pretjeramo s unosom - višak će se jednostavno izlučiti mokraćom.

Dakle, znaš li koja hrana sadrži najviše vitamina C i zašto kažu kako je upravo ovaj vitamin izuzetno bitan za naše zdravlje? Iako nam pri spomenu vitamina C na pamet najprije pada citrusno voće kao što su limuni i naranče, prava riznica ovog vitamina je povrće – osobito paprika, kelj, cvjetača, prokulice, brokula te bilje poput koprive i peršina. S obzirom na to da je vitamin C bitan za normalno funkcioniranje različitih organa i vezivnih tkiva, poput kostiju i zubi, ali i našeg imunološkog sustava, ove bi se namirnice svakako trebale naći na tvom tanjuru.

Foto: Pexels

Čim počinjemo šmrcati i kašljati posegnut ćemo za vitaminom C – bilo u obliku čaja s limunom ili suplemenata. Uvjerenje da vitamin C pomaže kod viroza nešto je što se prenosi s generacije na generaciju – i iako su istraživanja pokazala kako ovaj vitamin prehlade ne može spriječiti, dokazala su da ipak pomaže skrati sam tijek bolesti.

Foto: Pexels

Vitamin C je antioksidans koji pomaže u zaštiti stanica od učinaka slobodnih radikala, a također i povećava apsorpciju željeza.

Većina ljudi dnevnu potrebu za ovim čudesnim vitaminom zadovolji prehranom, ali u nekim slučajevima može doći i do njegova nedostatka. Naime, nedovoljna konzumacija svježeg voća i povrća može uzrokovati nedostatak vitamina, a u posebnom su riziku pušači, osobe koje imaju problem s alkoholom i drogama te dijabetičari, kao i oni s upalnom bolešću crijeva.

Tijelo će nas o ovome 'alarmirati' brojnim simptomima – od kojih neki mogu biti i opasni po život. Evo 5 najčešćih koji od kojih su neki suptilniji pa ih je lako previdjeti:

Modrice i sporo zacjeljivanje rana

Manjak vitamina C usporava stvaranje kolagena i time uzrokuje sporije zacjeljivanje rana. Doduše, ovaj opasni simptom obično se pojavljuje tek kod težih slučajeva i višemjesečnog manjka vitamina C u organizmu. Tako ljudima koji pate od kroničnih čireva na nogama vrlo vjerojatno nedostaje vitamin C. Pri tom, kod velikog manjka ovog vitamina može čak doći i do otvaranja starih rana koje ponovno počinju krvariti – a to, naravno, povećava rizik od infekcije.

Iz istog razloga - radi smanjene proizvodnje kolagena - dolazi i do stvaranja modrica na tijelu. Ovo je tipični simptom nedostatka vitamina C – i to često jedan među prvima. Zato kod pojave modrica, bilo da zauzimaju veće površine kože ili su sitne točkice locirane samo na jednom mjestu, trebalo bi provjeriti razinu vitamina C u krvi.

Teški oblik nedostatka vitamina C danas je rijedak. Naziva se skorbut, a osim što uzrokuje nastanak modrica, dovodi i do problema sa zubnim mesom i zubima te do anemije.

Foto: Pexels

Lomljive kosti i natečeni zglobovi

Nedovoljan unos vitamina C dovodi se u vezu s lomljivim kostima i osteoporozom. Osobito su na ovo osjetljiva djeca čije se kosti tek razvijaju i rastu. Osim toga, bolni i natečeni zglobovi mogu ukazivati na manjak vitamina C jer zglobovi sadrže tkivo bogato kolagenom. Ovi simptomi mogu proći ako se otkrije da im je uzrok manjak vitamina C pa se na vrijeme krene sa suplementacijom i prilagodbom prehrane.

Foto: Unsplash

Umor i loše raspoloženje

Među prvim simptomima nedostatka vitamina C su nedostatak energije i razdražljivost. Ovo su suptilni simptomi koji mnogi možda neće odmah povezati s manjkom vitamina C, osobito zato što se oni mogu pojaviti zaista rano. Dobra vijest je što će umor, malaksalost i loše raspoloženje nestati čim se krene s nadoknadom vitamina.

Promjene na noktima

Kažu da su nokti ogledalo našeg zdravlja pa se na njima također može vidjeti i nedostatak vitamina C. Za rast noktiju ključan je također kolagen pa ako se njegova proizvodnja uspori, nokti će također sporije rasti i bit će lomljivi. Osim toga, zaobljeni nokti u obliku žlice još su jedan pokazatelj nedostataka ovog vitamina – a na to ukazuju i crvene točkice ili vertikalne linije na površini nokta.

Foto: Pexels

Gruba koža i 'divlje' vlasi

Zbog spomenutog nedostatka kolagena, jedan od vrlo čestih simptoma deficijenta vitamina C jest gruba i hrapava koža posuta sitnim prištićima. Riječ je o tako zvanoj 'purećoj koži' koja se obično pojavljuje na nadlakticama, bedrima i stražnjici. Osim toga, vlasi koje rastu 'divlje' i sitno se kovrčaju ukazuju na nedostatak C vitamina jer upravo ovaj vitamin povećava apsorpciju željeza koje je vrlo važno za zdravlje naše kose. Naime, kod nedovoljnog unosa željeza, folikuli dlake ne funkcioniraju onako kako treba. Dobra je vijest da bi se kosa trebala oporaviti već nakon mjesec dana od početka tretiranja nedostatka C vitamina.

Foto: Pexels

