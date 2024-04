Želiš skinuti naslage s trbuha? Dodaj ovih 5 namirnica svom doručku

Čula si sigurno izreku da je doručak najbitniji obrok u danu, ali ako si odlučila skinuti višak kilograma, možda ga ponekad nastojiš preskočiti. No, to nikako nije dobra ideja. Zapravo, ako trebaš smršavjeti u vezi doručka si trebaš postaviti samo jedno pitanje - što je najbolje jesti ujutro?

Naime, doista postoji nekoliko namirnica koje nam pomažu u skidanju masnih naslaga s trbuha. Sve su to redom namirnice koje spadaju u zdravu hranu i osim što su generalno odlične za naše zdravlje, postat će tvoji mali, ali moćni saveznici u mršavljenju, posebice u skidanju viška oko struka. Dakle, ključ nije u tome da gladuješ, nego da nezdravu hranu zamijeniš boljom opcijom - i to već od jutra. Evo pet supernamirnica koje svakako trebaju postati dio tvog doručka za dobru liniju:

Zobene pahuljice

Možda si mogla pretpostaviti da se na vrhu ovog popisa nalaze one, njihovo veličanstvo - zobene pahuljice. Neki još uvijek smatraju da su zobene pahuljice dosadne ili bezukusne, ali to je samo zato što ne znaju kako ih se sve može pripremiti. Bez obzira na to jedeš li ih kao toplu kašu ili hladne musli s voćem, zobene pahuljice koje obiluju vlaknima, proteinima i dobrim ugljikohidratima osnova su zdravog doručka. Osim toga, zobene pahuljice sadrže vitamin K, vitamine B1 i B6, cink, bakar, magnezij i kalcij pa su dobre za našu probavu, ali i za našu kožu, piše Bayern1. Uz ovo, ako pojedemo količinu od oko 70 grama dnevno, zobene pahuljice pomažu sniziti razinu kolesterola u krvi.

Foto: Pexels

Cimet

Ovaj aromatični začin može potaknuti sagorijevanje masti jer potiče rad našeg metabolizma. Petra.de piše kako cimet sadrži sekundarne biljne tvari i vlakna koji reguliraju razinu šećera u krvi. Možeš ga posipati po svojim žitaricama ili njime malo začiniti kavu. Treba dodati i to da se cejlonski cimet smatra bezopasnim, no budi opreznija s drugom vrstom koji se naziva kasija cimet. Ova vrsta cimeta ima jaču aromu i miris, a sadrži više kumarina. Riječ je o supstanci koja može biti štetna za jetra kod osjetljivih osoba pa ga treba jesti u umjerenim količinama.

Avokado

Ovo je voće poznato po tome da sadrži zdrave masnoće koje naše tijelo može samo djelomično proizvesti samostalno, piše petra.de. Ipak, ni s avokadom valja pretjerivati jer je vrlo kaloričan, ima 130 kalorija na 100 grama. Također, trošiti puno avokada nije dobro za okoliš jer se u velikoj mjeri uzgaja na način koji nije ekološki zbor prekomjerne potrošnje vode, ugljičnog otiska i sječe stabala kako bi se dobilo više površina za njihov masovni uzgoj. Dobro je znati da avokado možeš uzgojiti i sama kod kuće jer dobro podnosi uzgoj u posudama.

Zeleni čaj

Kad ustaneš, prvo ti na pamet pada šalice kave? Misliš da bez ovog napitka ne možeš započeto dan? Probaj kavu zamijeniti zelenim čajem koji će te jednako učinkovito razbuditi. Zeleni je čaj puno zdraviji od ostalih vrsta čajeva jer sadrži veću koncentraciju flavonoida, poznatog antioksidansa koji ima i protuplana svojstva. Zeleni čaj sadrži kofeini tein radi čega ga nikad ne bi trebala piti na prazan želudac (kao, uostalom, ni kavu) jer može uzrokovati mučninu. Što se mršavljenja tiče, zeleni čaj dobar je izbor je ubrzava metabolizam te smanjuje količinu LDL kolesterola (lošeg kolesterola).

Orašasti plodovi

Ovo je još jedna moćna namirnica koja bi svakako trebala postati dio tvog doručka - odaberi orašaste plodove koje voliš i nasjeckaj ih u svoju zdjelicu muslija. Orašasti su plodovi dobar izvor vlakana, proteina, kalcija, magnezija, vitamina B i zdravih masti. Redovita konzumacija orašastih plodova pozitivno utječe na probavu, metabolizam, ali i na naše kognitivne sposobnosti te raspoloženje. Što se masnih naslaga na trbuhu tiče, najbolji su izbor bademi jer će produljiti osjećaj sitosti, a uz to i pomažu izgradnju mišićne mase.

