Rovinj je proslavio 25 godina manifestacije 'Ronald Braus i gosti'

Sve je započelo prije 25 godina na otoku Svetog Andrije, a tijekom svih ovih godina na koncertima su se nizali brojni gosti i prijatelji. Ovogodišnje izdanje označilo je na neki način vrhunac dosadašnjih zbivanja

U prepunom i elegantno uređenom dvorištu hotela Monte Mulini, u Rovinju, proteklog vikenda održan je koncert u povodu 25. obljetnice manifestacije Ronald Braus i gosti.

Na pozornici se uz domaćina izmjenjivalo nekoliko generacija umjetnika: mlada sopranistica Chriztel Renae Aceveda otvorila je večer izvedbom međimurske pjesme „Dej mi oči sokolove“, slijedile su Sandra Böhm i Mila Elegović, dok je vrhunac večeri donijela Anica Zubović, koja je u svojoj 93. godini izvela evergreen i pokazala da kvaliteta glasa ne poznaje granice.

Robert Vijatović

Robert Vijatović

Program je uključivao i modnu reviju dizajnerice Silvane Morgan, namijenjenu ženskom dijelu publike, te fragment predstave „Ženski razgovori“ u izvedbi Vesne Čipčić i Svetlane Bojković.

U drugom dijelu koncert je predstavio mlađe izvođače: Irma Dragičević izvela je „Enigmu“ te, u duetu s Ronaldom, pjesme „Ponoć je“ i „Moja posljednja i prva ljubavi“, Matteo Tromba premijerno je izveo novu pjesmu „Te lascio andar“, dok je David Temelkov otpjevao popularnu „Hallelujah“.

Robert Vijatović

Robert Vijatović

Manifestacija je završila zajedničkom izvedbom pjesme „Jalta, Jalta“, uz dodjelu priznanja: Ronald Braus je iz ruku zamjenika gradonačelnika Dina Sošića i predsjednice Gradskog vijeća Tee Batel primio skulpturu batane, dok su prateći bend predvođen Mariom Čoporom te Mirjana Humski nagrađeni posebnim priznanjem i brošem inicijalima manifestacije.

Robert Vijatović

Robert Vijatović

Cijeli program dio je festivala Rovinj Art & More, manifestacije koja iz godine u godinu potvrđuje svoju kvalitetu i raznolikost. Tako smo ove godine imali prilike čuti koncert Viva Verdi u izvedbi Riječkog simfonijskog orkestra i solista Riječke opere, s gostovanjem Stefana Milenkovića, zatim koncert na orguljama u crkvi sv. Eufemije, predstave poput Ane Katarine, Moja igra (priča o Luki Modriću), Iva i Gloria, te niz drugih događanja, uključujući izložbu Bruna Mascarellija. Festival će završiti krajem mjeseca projekcijom filma Ljeto kad sam naučila letjeti.

Robert Vijatović

Robert Vijatović

Sve je započelo prije 25 godina na otoku Svetog Andrije, a tijekom svih ovih godina na koncertima su se nizali brojni gosti i prijatelji. Ovogodišnje izdanje označilo je na neki način vrhunac dosadašnjih zbivanja.

Robert Vijatović

Robert Vijatović