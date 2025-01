Kombucha poboljšava zdravlje i kvalitetu života, a već je postala jako popularna

Kombucha je fermentirani napitak, koji bismo mogli čak nazvati fermentiranim ili probiotičkim čajem.

"Tijekom fermentacije nastaje octena kiselina, slično kao u jabučnom octu. Osim toga, kombucha sadrži određenu količinu mliječno-kiselinskih bakterija koje imaju probiotičko djelovanje. Probiotičke bakterije pozitivno utječu na zdravlje crijeva, no znanstveno potvrđeni dokazi o probiotičkom djelovanju kombuche još uvijek nisu poznati. Dobri učinci koje bi mogla imati trenutno se temelje na starim usmenim predajama, koje među ostalim kažu da bi kombucha mogla poboljšati probavu. Također joj se pripisuje antioksidativno djelovanje u jetri, gdje bi mogla ubrzati proces izbacivanja toksina. Navodi se da ima antibakterijsko djelovanje i pozitivan utjecaj na lipidni profil", govori dijetetičarka Marina Zakič.

Kombucha potječe s Dalekog istoka i toliko je staro piće da ne znamo kada i kako se pojavila. Trenutno još uvijek nema dovoljno dobro provedenih studija koje bi potvrdile narodna vjerovanja o njezinim učincima. Ne znamo možemo li njezino probiotičko djelovanje usporediti s drugim fermentiranim napicima i hranom, poput kefira i kiselog kupusa.

U svakom slučaju, nije riječ o čudesnom napitku koji će te magično izliječiti od svih tegoba, naglašava Zakič. To ne znači da si ga ne bi smjela povremeno priuštiti. "To je dodatak osnovnoj zdravoj i uravnoteženoj prehrani koji može biti dobrodošao. Uostalom, kombucha se može pripremiti od zelenog čaja koji sadrži mnoge bioaktivne komponente, poput polifenola. To su snažni antioksidansi koji smanjuju oštećenje stanica u tijelu." Količina polifenola mogla bi se zbog fermentacije čak povećati.

U kombuchi možeš povremeno uživati, ali nemoj pretjerivati u njenom konzumiranju. "Jedna do dvije čaše dnevno trebale bi biti dovoljne. Budući da je gazirana, prekomjerno konzumiranje može uzrokovati nadutost i gastrointestinalne probleme. Ako se pretjera, mogu nastati i ozbiljniji zdravstveni problemi."

Dijetetičarka također upozorava na oprez ako je sama pripremaš. "Zagađena kombucha može biti opasna. Treba koristiti staklene posude i sterilnu opremu. Opasna može biti i previše fermentirana kombucha." To je kombucha koja je predugo fermentirana. "Domaća kombucha može sadržavati više alkohola nego napici koje kupujemo od pouzdanih proizvođača. "Osim toga, domaći napitak nije pasteriziran, a budući da sadrži mješavinu različitih bakterija i kvasaca, može doći do rasta štetnih bakterija koje mogu izazvati infekcije i druge zdravstvene probleme kod osjetljivijih skupina. Zbog toga bi trudnice, dojilje, ljudi s oslabljenim imunološkim sustavom te osobe koje pate od bolesti pluća, bubrega i jetre trebali izbjegavati konzumiranje.

Kombucha može biti zdrav dodatak, ali sama po sebi ne može učiniti čuda. Važno je održavati zdrav način života, piše Okusno.je.