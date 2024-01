7 super zdravih namirnica za snažniji imunološki sustav

U zimskim danima naš organizam slabiji je nego inače zbog nižih temperatura, ali i zbog češćeg provođenja vremena u zatvorenim prostorijama pa smo izloženiji brojnim uzročnicima bolesti. Upravo je iz tog razloga jako važno ojačati svoj imunološki sustav jer nas on štiti od brojnih infekcija i viroza, poput prehlade ili gripe.

Uravnotežena prehrana ima važnu ulogu u podržavanju imuniteta. Da bi nam imunitet ostao snažan, u svoju svakodnevnu prehranu trebali bismo dodati namirnice koje obiluju vitaminima, mineralima i drugim važnim hranjivim tvarima, piše Healthline.

Osim pravilne prehrane, u jačanju imunološkog sustava pomažu i:

redovita fizička aktivnost

kvalitetan san

izbjegavanje alkohola

izbjegavanje ili prestanak pušenja

Želiš li ojačati svoje zdravlje i zaštititi svoj organizam od sezonskih infekcija, ovo su namirnice koje bi se trebale naći na tvom tanjuru ove zime:

Citrusi

U želji da zaštite svoj imunitet, većina ljudi odmah se okreće vitaminu C, a među najpopularnijim namirnicama koje sadrže ovaj važan nutrijent svakako je citrusno voće. Smatra se da vitamin C povećava proizvodnju bijelih krvnih stanica koje su ključne u borbi protiv infekcija. Većina citrusnog voća obiluje vitaminom C, a neki od najpopularnijih citrusa koje svatko može dodati u prehranu su grejp, naranče, limun, klementine i mandarine.

Foto: Pexels

Brokula

Brokula je vrlo vrijedna namirnica koja obiluje vitaminima i mineralima kao što su vitamin A, C i E, a bogata je i vlaknima te antioksidansima. Ključ za očuvanje svih nutrijenata koje brokula sadrži je u kuhanju – trebalo bi je kuhati što je kraće moguće. Istraživanja su pokazala da je kuhanje na pari najbolji način kako bi se zadržale sve hranjive tvari koje ovo vrijedno povrće u sebi sadrži.

Češnjak

Osim što daje izvrstan okus raznim jelima, češnjak je i vrlo zdrav, a osobito se korisnim pokazao u borbi protiv infekcija pa i ne čudi da ga mnogi zovu 'prirodnim antibiotikom'. Odličan je za jačanje imuniteta jer sadrži visoku koncentraciju sumpornih spojeva, poput alicina, koji imaju antimikrobno djelovanje.

Foto: Pexels

Đumbir

Đumbir je još jedna popularna namirnica kojoj se mnogi okreću kada se razbole. Ima anti-upalno djelovanje, što znači da može ublažiti simptome koji se javljaju kod upale grla i sličnih infekcija i upalnih bolesti. Osim toga, pomaže i kod mučnine, a neke studije sugeriraju da je dobar i za snižavanje kolesterola.

Špinat

Špinat je bogat vitaminom, C, ali i vrijednim antioksidansima i beta-karotenom, sastojcima koji jačaju naš imunološki sustav i pomažu mu u borbi protiv infekcija. Baš kao i brokulu, i špinat je najbolje kuhati što je kraće moguće kako bi se zadržale hranjive tvari.

Foto: Pexels

Jogurt

Jogurt je namirnica koju svatko može dodati u prehranu, u bilo koje godišnje doba, a najbolji izbor su probiotici. Grčki jogurt savršen je izbor, a osim što je vrlo ukusan, također pomaže i u jačanju imuniteta. Običan jogurt je odličan izbor vitamina D, sastojka za koji se smatra da jača prirodnu obranu našeg tijela protiv bolesti.

Zeleni čaj

I zeleni i crni čaj sadrže obilje flavonoida, vrijednih antioksidanasa. Ono u čemu zeleni čaj zaista 'briljira' jest njegova razina epigalokatehin galata (EGCG), još jednog snažnog antioksidansa za koji su istraživanja pokazala da bi mogao imati snažna antvirusna svojsta.

