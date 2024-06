Žene bi trebale promijeniti prehranu u 40-ima – evo zašto

Kada dođu u četrdesete, žene se suočavaju s brojnim promjenama. Tijelo se mijenja i priprema za novu životnu fazu, a mogu se pojaviti i prvi simptomi menopauze. Uravnotežena i zdrava prehrana ključna je održavanje općeg zdravlja, pozitivnog raspoloženja i dobre razine energije.

Starenje i promjene koje ono donosi nažalost ne možemo izbjeći, ali možemo si olakšati ulazak u sljedeću životnu fazu donošenjem pametnih prehrambenih odluka kako bismo starjeli što je moguće gracioznije, piše Huffpost.

U ovom periodu mnoge žene imaju problema s nadutošću, debljanjem i održavanjem zdrave tjelesne težine. Kako starimo, tako i gubimo mišićnu masu, a većina odraslih se u srednjim godinama i malo udeblja, ističu stručnjaci.

Međutim, iako održavanje idealne tjelesne težine može biti izazovno, debljanje nije neizbježno. Važno je baviti se i fizičkom aktivnošću, no zdrava prehrana je ključna. Stručnjaci ističu da žene u ovoj dobi mogu uživati u finoj i zdravoj hrani te istovremeno izbjeći debljanje. U nastavku navodimo nekoliko ključnih prehrambenih navika koje bi, prema mišljenju stručnjaka, žene u 40-ima trebale uvesti u svoju rutinu.

Obogati prehranu povrćem bogato nitratima

Mnoge žene iznad 45 godina izložene su riziku od manjka hranjivih tvari stoga bi u tom periodu trebale posvetiti malo više pažnje svojoj prehrani i promijeniti neke navike. Mnogi stručnjaci to doba života nazivaju "prozorom u budućnost", i to zato što će odluke koje donosimo u srednjim godinama utjecati na naše zdravlje u starosti. Prema nutricionistima, žene u toj dobi u prehranu bi trebale uvrstiti povrće koje je bogato nitratima, poput celera, cikle i zelenog lisnatog povrća.

Također, stručnjaci predlažu fokusiranje na mikronutrijente, uključujući magnezij, cink, kolin, omega-3 masne kiseline, jod, vitamin B i selen jer starenje i niže razine estrogena utječu na to koliko tih mikronutrijenata naše tijelo apsorbira.

Foto: Pexels

Fokus na proteine

Žene su u srednjoj dobi sklonije debljanju, no jedna od najvećih pogrešaka je pribjegavanje niskokaloričnim dijetama, rekla je dijetetičarka Courtney Delpra. U srednjim 40-ima počinje padati razina estrogena, a to također smanjuje i mišićnu masu. Ako odgovorimo preskakanjem obroka, to će se negativno odraziti na metabolizam. Ključno je unositi dovoljno kalorija s pravim makronutrijentima. Delpra preporučuje konzumaciju namirnica s proteinima. Najbolji izbor su nemasni proteini, koji se nalaze u namirnicama poput piletine ili puretine, graha, orašastih plodova i sjemenki.

Vlakna za održavanje zdrave razine kolesterola

Proteini su sjajni, no ne smijemo zanemariti ni druge važne nutrijente poput vlakana pa su stručnjaci naglasili važnost težnje za ravnotežom. Uobičajena pogreška koju žene čine je trošenje previše vremena fokusirajući se samo na jedan aspekt prehrane, smatra stručnjakinja za prehranu Jennifer Salib Huber.

"Neki će pretjerano naglašavati ishranu bogatu proteinima, a neki drugi će se previše fokusirati na ograničavanje ugljikohidrata do te mjere da neće unositi dovoljno vlakana. To je pogreška jer vlakna mogu biti ključna u tome da ostanete zdraviji“, istaknula je Huber.

Mnoge žene u menopauzi imaju problema s povišenim kolesterolom, a unos vlakana važan je za održavanje zdrave razine kolesterola. Stručnjaci su složni da bi žene starije od 40 godina trebale jesti više hrane bogate vlaknima, poput bobičastog voća, cjelovitih žitarica i orašastih plodova.

Foto: Pexels

Nemoj biti prestroga prema sebi

„Žene moraju pronaći način da uživaju u zdravoj prehrani koja odgovara njihovom životu, bez osjećaja krivnje. To mora biti fleksibilno, a ne temeljiti se na pravilima koja su osmišljena da kontroliraju što smijete, a što ne možete jesti. Većinu vremena trebali biste jesti 'dovoljno dobro', umjesto da svaki put težite savršenstvu“, zaključila je Huber.

POGLEDAJ VIDEO: PILATES VJEŽBE ZA TRBUH