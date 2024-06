Manjak vitamina C: Ovo su simptomi na koje treba obratiti pažnju

Nedostatak bilo kojeg vitamina ili drugih hranjivih tvari nikad nije dobra stvar za naše tijelo, no kad je riječ o manjku vitamina C, to je nešto što ne bismo trebali zanemarivati. Vitamin C vrlo je važan za naše cjelokupno zdravlje, podržava zdravlje kože i metabolički sustav, kao i imunitet.

Stručnjaci su za Vogue otkrili kako prepoznati znakove i simptome manjka vtamina C prije nego što dođe do ozbiljnijih zdravstvenih problema. Također, dali su i nekoliko korisnih savjeta i trikova kako vratiti razinu vitamina C u tijelu u ravnotežu.

Zašto je vitamin C važan za naše tijelo?

Kako je pojasnila liječnica Elizabeth Sharp, vitamin C je vitamin topiv u vodi, a nalazimo ga u agrumima, bobičastom voću i pojedinim vrstama povrća. Poznat je i pod nazivom askorbinska kiselina, a ustvari je riječ o antioksidansu koji je potreban našem tijelu za pravilno funkcioniranje.

„Vitamin C je antioksidans i ima protuupalna svojstva, pomaže kod zacjeljivanja rana, važan je za apsorpciju željeza i stanje i izgled kože“, istaknula je dr. Sharp te dodala i kako je vitamin C neophodan za proizvodnju i održavanje kolagena (koji je vitalan za kožu), hrskavice, tetiva i krvnih žila. Poboljšava i funkciju imunološkog sustava, pomažući tijelu u borbi protiv infekcija.”

