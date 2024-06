Manjak vitamina C: Ovo su simptomi na koje treba obratiti pažnju

Nedostatak bilo kojeg vitamina ili drugih hranjivih tvari nikad nije dobra stvar za naše tijelo, no kad je riječ o manjku vitamina C, to je nešto što ne bismo trebali zanemarivati. Vitamin C vrlo je važan za naše cjelokupno zdravlje, podržava zdravlje kože i metabolički sustav, kao i imunitet.

Stručnjaci su za Vogue otkrili kako prepoznati znakove i simptome manjka vtamina C prije nego što dođe do ozbiljnijih zdravstvenih problema. Također, dali su i nekoliko korisnih savjeta i trikova kako vratiti razinu vitamina C u tijelu u ravnotežu.

Zašto je vitamin C važan za naše tijelo?

Kako je pojasnila liječnica Elizabeth Sharp, vitamin C je vitamin topiv u vodi, a nalazimo ga u agrumima, bobičastom voću i pojedinim vrstama povrća. Poznat je i pod nazivom askorbinska kiselina, a ustvari je riječ o antioksidansu koji je potreban našem tijelu za pravilno funkcioniranje.

„Vitamin C je antioksidans i ima protuupalna svojstva, pomaže kod zacjeljivanja rana, važan je za apsorpciju željeza i stanje i izgled kože“, istaknula je dr. Sharp te dodala i kako je vitamin C neophodan za proizvodnju i održavanje kolagena (koji je vitalan za kožu), hrskavice, tetiva i krvnih žila. Poboljšava i funkciju imunološkog sustava, pomažući tijelu u borbi protiv infekcija.”

Foto: Pexels

Koji su simptomi nedostatka vitamina C?

Nedostatak vitamina C u tijelu se može manifestirati na mnogo načina i – u najgorem slučaju – izazvati ozbiljne zdravstvene probleme poput skorbuta, ako se ništa ne poduzme.

Stručnjaci navode sljedeće simptome koji mogu ukazivati na nisku razinu vitamina C:

Krvarenje desni

Umor

Gubitak težine

Bol u zglobovima

Sporo zacjeljivanje rana

Suha usta

Male crvene i smeđe mrlje po koži

Lako stvaranje modrica

Jarko crvene folikule dlake

Suha i hrapva koža

Loš imunitet

Skorbut je opasna bolest koja nastaje zbog nedostatka vitamina C u prehrani, no danas je prilično rijetka pojava jer ga uzrokuje dulje razdoblje bez konzumacije odgovarajuće količine vitamina C, a najčešće je izazvan lošom prehranom. Prema klinici Mayo, drugi čimbenici rizika uključuju one koji puše, imaju gastrointestinalne probleme ili određene vrste raka. No, dobra vijest je da se može liječiti kada se jednom dijagnosticira.

Kako popraviti nedostatak vitamina C?

Stručnjaci su složni oko načina koji su najbolji za vraćanje vitamina C natrag u ravnotežu. Najbolji način da se vitamin C vrati u normalu jest prehrana.

Dr. Sharp preporučuju konzumaciju puno voća i povrća bogatog vitaminom C, poput grejpa, naranči, limuna, limete, crvene paprike i brokule. Druga opcija je uzimanje suplemenata, no zdrave prehrambene navike uvijek su najbolji način da opskrbimo svoje tijelo sa svim važnim hranjivim tvarima, ističu liječnici.

Uz to, prilikom uzimanja dodataka prehrani treba biti vrlo oprezan i kupovati samo od provjerenih proizvođača. Na tržištu se danas prodaje svašta, upozoravaju stručnjaci, jer tvtke za suplemente nisu strogo regulirane. Prekomjerni unos vitamina C može izazvati određene nuspojave poput mučnine, povraćanja, proljeva, žgaravice, nadutosti i sl.

Ako osjećaš bilo kakve simptome ili sumnjaš na manjak vitamina C, najbolje je posjetiti liječnika koji će postaviti ispravnu dijagnozu i pomoći ti da osmisliš najbolji i najsigurniji plan za nadoknadu niskih razina vitamina C.