Je li sauna zdrava i kada je treba izbjegavati?

Nakon obilja hrane i pića tijekom blagdana sada nam je svima na pameti samo jedno: detoks. A ima li išta bolje za oslobađanje toksina iz organizma od znojenja u sauni? Mnogima je sauna nezaobilazna točka tijekom zime, osobito u siječnju kad se oporavljamo od partijanja. Sauna je poznata po tome da pomaže kod stanja i bolesti kao što su reuma, artritis, grčevi u mišićima, problemi sa spavanjem, stres i izraženi simptomi menopauze.



Klasična sauna kakvu poznajemo danas dolazi iz Finske gdje je slovila kao mjesto za odmor i opuštanje – ali i za zdravlje. No, možda se pitaš je li ova vrsta wellnessa doista tako zdrava kao što kažu? Također, kada je najbolje posjetiti saunu i na koliko dugo? Smiješ li u saunu i ako si prehlađena? Kako će znojenje na visokoj temperaturi utjecati na tvoju kožu i kosu? U nastavku saznaj sve o što trebaš znati o sauni kako bi najbolje iskoristila njezin potencijal.

Je li sauna zdrava?

Istina, korištenje saune donosi niz dobrobiti po tvoje zdravlje. Osim što stimulira kardiovaskularni sustav, čisti kožu i generalno ublažava napetost u tijelu. Nakon dobrog znojenja u sauni osjećat ćeš se bolje, lakše i izvrsno ćeš spavati. Preporučljivo je nakon saune otuširati se hladnom vodom jer ovo osobito dobro djeluje na naš imunitet. Dakle, općenito govoreći sauna je dobra ideja kad je naše zdravlje u pitanju, no ipak treba pripaziti na nekoliko stvari. Prije svega, treba odabrati najbolju vrstu saune za sebe:

Finska sauna - temperatura 80 do 100 stupnjeva, vlažnost 10 do 30 posto, obložena je drvetom i ima kamenu peć, služi za znojenje i izbacivanje toksina iz organizma.

- temperatura 80 do 100 stupnjeva, vlažnost 10 do 30 posto, obložena je drvetom i ima kamenu peć, služi za znojenje i izbacivanje toksina iz organizma. Bio sauna – blaža verzija finske saune s većim postotkom vlage, omogućeno je puštanje pare u kombinaciji s eteričnim uljima, a preporučuje s onima koji teže podnose vrućinu i suh zrak.

– blaža verzija finske saune s većim postotkom vlage, omogućeno je puštanje pare u kombinaciji s eteričnim uljima, a preporučuje s onima koji teže podnose vrućinu i suh zrak. Infracrvena sauna - temperatura je između 50 i 60 stupnjeva, a koristi se infracrveno zračenje koje prodire duboko u mišiće tkiva i zglobove, ubrzava cirkulaciju i povećava protok kisika šireći kapilare. Pomaže kod nesanice i uklanjana stresa.

- temperatura je između 50 i 60 stupnjeva, a koristi se infracrveno zračenje koje prodire duboko u mišiće tkiva i zglobove, ubrzava cirkulaciju i povećava protok kisika šireći kapilare. Pomaže kod nesanice i uklanjana stresa. Turska sauna ili parna kupelj – vlažnost od 50 do 100 posto, temperatura od 40 do 60 stupnjeva, služi za hidratizaciju kože i relaksaciju mišića.

Foto: Pexels

Koliko se može ostati u sauni?

Ako želiš da posjet sauni pozitivno utječe na tvoje zdravlje i izgled, trebaš se držati preporučenog vremena koliko ostati u saunu – a to bi trebalo biti između 8 i 15 minuta. U tom će se vremenu tvoje tijelo preznojiti, a opet, nećeš ga iscrpiti. Ako je u pitanju bio sauna, preporučuje se ostanak do 25 minuta, dok je kod infracrvene moguće ostati i do pola sata, ali treba uzimati tekućinu. Uvijek je najbolje pratiti svoj subjektivni osjećaj i izaći iz saune ako osjetimo bilo kakvu slabost. Također, vrlo je važno piti vodu nakon saune – najbolje je da to bude negazirana mineralna voda, a alkohol valja izbjegavati.

Pravila za korištenje saune

Posjete sauni možeš planirati tijekom cijele godine, a preporučuje se da u saunu ne ideš ni gladna, a ni netom nakon obilnog obroka. Za najbolju učinkovitost preporučljivo je otuširati s prije ulaska u saunu i dobro obrisati kožu kako bi se prije počela znojit.

Je li sauna dobra za kožu i kosu?

Primijetit ćeš kako je tvoja kosa po izlasku iz saune suha jer je na visokim temperaturama izgubila mnogo na vlažnosti. Ovo je osobito problematično kod kose koja je inače suha ili bojana. Zato se preporučuje kosu zaštiti turbanom. Također, dobra je ideja na kosu nanijeti masku jer će tvoje vlasi još učinkovitije iskoristiti uslijed visokih temperatura. S druge strane, posjet sauni je pravi beauty booster za našu kožu jer će se zbog visokih temperatura otvoriti pore kroz koje će izaći mrtve stanice i nečistoće. Posjet sauni pomoći će kod problema s kožom kao što su akne i prištići, ali i psorijaza.

Foto: Pexels

Je li sauna dobra za mršavljenje?

Nažalost, posjeti sauni baš se i neće odraziti na tvoju figuru – to mogu samo pravilna prehrana i vježbanje. U sauni ćeš znojenjem samo izgubiti vodu iz tijela, ali ipak, redoviti posjeti sauni potiču izmjenu tvari u organizmu pa mogu djelovati podržavajuće na tvoju dijetu i na brže rješavanje problema s celulitom.

Kada se sauna treba izbjegavati?

Ako imaš virozu ili si prehlađena bolje je da odgodiš odlazak u saunu. Promjene toplo-hladno opterećuju naš krvožilni ustav i stvaraju određenu količinu stresa. Na primjer, u slučaju gripe posjet sauni može čak pogoršati simptome i otežati sam tijek bolesti. Također se osobama s povišenim rizikom od srčanih bolesti ili povišenim tlakom ne preporučuje korištenje saune.

