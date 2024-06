Želiš započeti s detoksikacijom prije ljeta? Stručnjaci upozoravaju na nekoliko faktora

Detoksikacijske su popularnije nego ikada jer, kako mnogi smatraju, uklanjaju štetne toksine iz tijela. To su kratkotrajne intervencije namijenjene uklanjanju toksina i vode iz tijela. Tipična detoksikacijska dijeta uključuje razdoblje posta, nakon čega slijedi stroga dijeta s voćem, povrćem, voćnim sokovima i vodom. Ponekad detoksikacija uključuje i biljke, čajeve, dodatke prehrani i čišćenje debelog crijeva. Detoksikacija se najčešće preporuče zbog moguće izloženosti otrovnim kemikalijama u okolišu ili prehrani, što uključuje zagađivače, sintetičke kemikalije, teške metale i druge štetne spojeve. Ove dijete također pomažu u poboljšanju imunološkog sustava, probave, razine energije i pomažu u mršavljenju.

Međutim, brojna istraživanja pokazuju da su ovakve dijete manjkave i nesigurne, piše Healthline. U nastavku ćemo pokušati odgonetnuti jesu li navedene dijete uistinu učinkovite i isplati li se upuštati u njih.

Najčešći načini detoksikacije

Postoji mnogo načina za provođenje detoksikacijske dijete — od potpunog gladovanja do jednostavnijih modifikacija hrane. Neovisno o njihovoj vrsti, većina detoksikacijskih dijeta uključuje barem jedno od sljedećeg: post, konzumiranje isključivo sokova, korištenje dodataka prehrani, uzimanje ljekovitog bilja, odlazak u saunu. Treba imati na umu da detox dijete mogu varirati u intenzitetu i trajanju, te one rijetko identificiraju specifične toksine koje želimo ukloniti. Međutim, postoji malo ili nimalo dokaza da detoksikacijske dijete uklanjaju sve toksine iz tijela.

Koliko su te dijete učinkovite?

Neki ljudi navode da se osjećaju usredotočenije i energičnije tijekom i nakon detoxxa. Međutim, ovo blagostanje može biti jednostavno posljedica uklanjanja prerađene hrane, alkohola i drugih nezdravih tvari iz prehrane. S druge strane, mnogi ljudi također navode da se osjećaju loše tijekom razdoblja detoksikacije. Što se tiče gubitka težine, vrlo malo znanstvenih studija istraživalo je kako detoksikacijske dijete ne to utječu. Dok neki ljudi mogu brzo izgubiti puno kilograma, čini se da je to samo rezultat gubitka tekućine i zaliha ugljikohidrata, a ne masnoće, a ta se težina obično brzo vrati nakon što prekinete čišćenje. Važno je zapamtiti da je malo vjerojatno da će ti dijete pomoći da dugoročno održiš težinu. Kratkotrajno gladovanje može uzrokovati različite bolesti, uključujući poboljšanu osjetljivost na leptin i inzulin. Istraživanja pokazuju i da detoksikacijske dijete mogu dovesti do povećanog stresa i prejedanja.

Trodnevna detoksikacijska dijeta

Trodnevna detoksikacijska dijeta uključuje ispijanje samo pića kao što su specifični smoothieji i biljni čajevi tijekom tri dana. Iako neki tvrde da ova dijeta može poboljšati cjelokupno zdravlje i razinu energije, malo je ili nimalo dokaza koji bi to poduprli. Prilikom detoksikacije obično se predlaže jesti hranu poput povrća, voća, nemasnih proteina, sjemenki i orašastih plodova. Detox također može uključivati ​​izbjegavanje visoko prerađene hrane. Najbolji način za detoksikaciju tijela jest da ga pustiš da prirodno izbaci toksine jer je tijelo opremljeno vlastitim učinkovitim procesima detoksikacije. Metode koje podupiru te prirodne procese uključuju vježbanje, dovoljno sna, održavanje hidratacije i ograničavanje prerađene hrane i alkohola.

Potencijalne koristi

Nekoliko aspekata detoksikacijske dijete mogu imati zdravstvene prednosti, kao što su izbjegavanje prerađene hrane i ispijanje više vode. Međutim, ti su aspekti općenito povezani s poboljšanim zdravljem, neovisno o tome jesi li na detoksikacijskoj dijeti.

Moguće nuspojave

Nekoliko detoksikacijskih dijeta preporučuje post ili strogu restrikciju kalorija. Kratkotrajno gladovanje i ograničeni unos kalorija mogu rezultirati umorom, razdražljivošću i lošim zadahom, dok dugotrajno gladovanje može rezultirati nedostatkom energije, vitamina i minerala, neravnotežom elektrolita, pa čak i smrću. Metode čišćenja debelog crijeva, koje se ponekad preporučuju tijekom detoksikacije, mogu uzrokovati dehidraciju, grčeve, nadutost, mučninu i povraćanje.

Rizična populacija

Određeni ljudi ne bi trebali započeti s detoksikacijom ili režimom ograničavanja kalorija bez prethodnog savjetovanja s liječnikom. Rizičnom populacijom smatraju se adolescenti, starije osobe, jako mršave osobe, trudnice i dojilje, oni koji imaju problema sa šećerom u krvi kao što je dijabetes te ljudi s poremećajem prehrane.