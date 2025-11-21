Meksikanka Fátima Bosch nova je Miss Universe, naša Laura u Top 30

Ovogodišnji izbor za Miss Universe ostat će upamćen kao jedan od najdramatičnijih, no pobjeda Fátime Bosch simbolizira trijumf otpornosti i dostojanstva

U Bangkoku je održano 74. izdanje izbora za Miss Universe, a titulu najljepše ponijela je 25-godišnja Fátima Bosch iz Meksika. Njezina pobjeda kruna je turbulentnog natjecanja koje će ostati zapamćeno po nizu skandala, ostavkama sudaca i optužbama za namještanje. Usred kaosa, Bosch se istaknula kao miljenica publike svojom snagom i dostojanstvom. Hrvatska također ima razloga za slavlje jer je naša predstavnica, Zadranka Laura Gnjatović, ostvarila izvanredan uspjeh plasmanom u Top 30.

Profimedia

Pobjeda u sjeni skandala

Put Fátime Bosch do titule bio je sve samo ne lagan. Natjecanje je obilježio incident koji je odjeknuo svijetom, a u čijem se središtu našla upravo nova Miss Universe. Tijekom sastanka s natjecateljicama koji se prenosio uživo, tajlandski direktor natjecanja, Nawat Itsaragrisil, javno je verbalno napao Bosch, optužujući je da ne objavljuje dovoljno promotivnog sadržaja. U jednom trenutku ju je navodno nazvao "glupačom", što je on kasnije demantirao, tvrdeći da je rekao da "nanosi štetu".

Profimedia

Kada mu je Bosch pokušala odgovoriti, Itsaragrisil je pozvao osiguranje da je izvede iz prostorije. Njegov potez izazvao je revolt među ostalim natjecateljicama, koje su u znak solidarnosti s Meksikankom napustile sastanak. "Ako vam nešto oduzima dostojanstvo, morate otići", izjavila je tada hrabro Bosch. Ovaj čin otpora donio joj je globalnu podršku, uključujući i onu meksičke predsjednice Claudije Sheinbaum, koja je pohvalila njezinu "dostojanstvenu" reakciju kao primjer kako se žene trebaju zauzeti za sebe. Organizacija Miss Universe osudila je ponašanje tajlandskog direktora i ograničila njegovu ulogu u finalu.

Lavina kontroverzi i optužbe za namještanje

Incident s meksičkom predstavnicom bio je samo vrh ledene sante. Nekoliko dana prije finala, dvojica članova žirija naglo su podnijela ostavke. Skladatelj Omar Harfouch izjavio je da se povlači jer je navodno postojao tajni, "improvizirani" panel sudaca koji je unaprijed odabrao Top 30 finalistica. "Nisam mogao stajati pred kamerama i pretvarati se da legitimiziram glasovanje u kojem nisam sudjelovao", poručio je. Organizacija je odbacila njegove tvrdnje kao "pogrešno tumačenje" procesa. Ubrzo nakon njega, iz "osobnih razloga" odstupio je i bivši francuski nogometaš Claude Makélélé.

Kao da to nije bilo dovoljno, bivša Miss Universe iz 1996., Alicia Machado, izazvala je zgražanje javnosti rasističkim komentarima na račun tajlandskog direktora, nazvavši ga "prezrenim Kinezom" i gestikulirajući rukama kako bi ismijala izgled kosih očiju.

Hrvatska slavi: Laura Gnjatović ostvarila zapažen uspjeh

Unatoč kontroverzama, Hrvatska je s ponosom pratila nastup svoje predstavnice Laure Gnjatović. Prelijepa Zadranka ostvarila je jedan od najboljih hrvatskih plasmana posljednjih godina, ušavši u Top 30 u konkurenciji od 120 djevojaka. Iako se nije plasirala u daljnji krug natjecanja, Laura je pokazala iznimnu gracioznost i samopouzdanje.

Teera Noisakran /PIXSELL

Posebnu pažnju privukla je u raskošnom nacionalnom kostimu, kreaciji dizajnera Jurja Zigmana, koji je bio inspiriran plemenitom periskom, ugroženim mediteranskim školjkašem. Time je poslala snažnu ekološku poruku o važnosti očuvanja Jadranskog mora i njegove prirodne baštine. Nakon natjecanja, poručila je da se vraća kući kao "najveća pobjednica ikad" te da je ponosna jer sada "svi znaju tko je Hrvatska".

Teera Noisakran /PIXSELL

Finalna večer i put do krune

Glamurozno finale u Bangkoku vodio je američki komičar Steve Byrne, a publiku je zabavljao tajlandski pjevač Jeff Satur. Nakon natjecanja u kupaćim kostimima, Top 30 je sužen na Top 12, a potom nakon večernjih haljina i na konačnih Top 5. Uz pobjednicu Fátimu Bosch, u najužem krugu našle su se predstavnice Tajlanda (Praveenar Singh), Venezuele (Stephany Abasali), Filipina (Ahtisa Manalo) i Obale Bjelokosti (Olivia Yacé).

U završnom krugu odgovaranja na pitanja, Bosch je oduševila žiri i publiku svojom porukom o osnaživanju mladih djevojaka. "Vjerujte u snagu svoje autentičnosti. Vaši snovi su važni, vaše srce je važno. Nikada ne dopustite da vas itko natjera da sumnjate u svoju vrijednost", rekla je. Krunu joj je predala prošlogodišnja pobjednica, Dankinja Victoria Kjær Theilvig.

Ovogodišnji izbor za Miss Universe ostat će upamćen kao jedan od najdramatičnijih, no pobjeda Fátime Bosch simbolizira trijumf otpornosti i dostojanstva. Sljedeće, 75. izdanje natjecanja, održat će se u Portoriku.