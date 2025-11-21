Crveni koralj s Jadrana koji je osvojio svijet: Haljina Laure Gnjatović za pamćenje

Crveni koralj, simbol snage, ljubavi i zaštićenog blaga Jadrana, postao je metafora njezina nastupa – upečatljiv, dragocjen i autentično hrvatski

Hrvatska predstavnica Laura Gnjatović na 74. izdanju izbora za Miss Universe nije samo ostvarila izvanredan uspjeh plasmanom u Top 30 najljepših žena svijeta, već je na svjetsku pozornicu u Tajlandu donijela dašak jadranske ljepote i hrvatskog dizajna. Njezin nastup ostat će upamćen po samouvjerenosti, gracioznosti i, iznad svega, po spektakularnoj večernjoj haljini koja je ispričala priču o našoj obali i njezinu skrivenom blagu.

Teera Noisakran /PIXSELL

Oda dubrovačkoj eleganciji i snazi prirode

U najočekivanijem trenutku finalne večeri, kada su oči cijelog svijeta bile uprte u kandidatkinje, Laura je prošetala pozornicom u kreaciji koja je oduzela dah. Riječ je o zadivljujućoj, ručno šivanoj crvenoj haljini nazvanoj "Crveni koralj", inspiriranoj ljepotom i jedinstvenošću koralja iz dubrovačkog podmorja. Ova moćna i elegantna kreacija djelo je dubrovačke dizajnerice Džemile Dilberović i njezinog brenda Leila Design, poznatog po sofisticiranim i ženstvenim komadima koji slave ljepotu žene i mediteransku estetiku.

Teera Noisakran /PIXSELL

Odabir haljine s potpisom dubrovačkog brenda nije bio slučajan. Laura je time poslala snažnu poruku o podršci domaćem dizajnu, ali i o svojoj dubokoj povezanosti s hrvatskom obalom. Crveni koralj, simbol snage, ljubavi i zaštićenog blaga Jadrana, postao je tako metafora njezina nastupa – upečatljiv, dragocjen i autentično hrvatski.

Dizajn koji slavi ženstvenost i glamur

Haljina „Crveni koralj“ spoj je klasične elegancije i modernog glamura. Uski sirena-kroj naglasio je Laurinu figuru, dok je tkanina prekrivena tisućama crvenih šljokica pod reflektorima stvarala efekt svjetlucavog mora. Elegantni korzet, naglašena ramena i visoki prorez dali su kreaciji moćan, holivudski štih i omogućili joj siguran, graciozan hod.

Ekološka poruka utkana u modu

Laurin nastup obilježio je snažan ekološki naglasak. Nakon nacionalnog kostima Jurja Zigmana inspiriranog zaštićenom plemenitom periskom, u finalu je zasjala u haljini nadahnutom crvenim koraljem, još jednom zaštićenom vrstom. Time je pokazala kako moda može podizati svijest o očuvanju Jadranskog mora. Plasmanom u Top 30, Laura Gnjatović vratila je Hrvatsku u fokus svjetskih izbora ljepote.