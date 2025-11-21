Taylor Swift efekt: Kako riječ godine razotkriva našu opsesiju slavnim osobama

Pjesme Taylor Swift čitamo kao dnevnik, nastupe doživljavamo kao ispovijed, a fanovima se obraća kao da im šalje osobne poruke. Taj fenomen današnjice savršeno opisuje riječ godine – 'parasocijalno'

Trendovi danas nastaju iz minute u minutu i rijetke riječi zasluže vlastitih pet minuta slave. Ipak, Cambridge Dictionary je ove godine posebno izdvojio jednu — parasocijalno. Ako vam zvuči poznato, postoji dobar razlog za to: a najbolje je objašnjava fenomen Taylor Swift.

Ovaj termin, koji opisuje osjećaj bliskosti s nekim koga nikada nismo upoznali, doživio je renesansu zahvaljujući sve većem zanimanju za život pop ikone i njezinu romansu s NFL zvijezdom Travisom Kelceom. Prema Cambridgeu, pretrage značenja riječi 'parasocijalno' rastu neočekivano brzo — a to mnogo govori o načinu na koji danas živimo i dišemo pop kulturu.

Profimedia

Nekada predmet akademskih rasprava, danas je parasocijalni odnos postao dio naše svakodnevice. Društvene mreže, kratki video formati, osobni ton komunikacije slavnih osoba — sve to stvara dojam da su zvijezde bliže nego ikada. A ako postoji umjetnica koja je tu iluziju pretvorila u globalni pokret, onda je to bez sumnje Taylor Swift.

Njezine tekstove čitamo kao dnevnik, nastupe doživljavamo kao ispovijed, a komunikaciju s fanovima kao poruke koje šalje samo nama. Swift je stvorila svijet u kojem se obožavatelji osjećaju viđeno, saslušano i emocionalno uključeno — čak i kada je ta povezanost jednostrana.

Profimedia

No ono što ovaj trend čini posebno zanimljivim jest šira slika: u eri digitalne bliskosti, granice između privatnog i javnog identiteta sve se više brišu. Parasocijalni odnosi postali su način na koji moderna publika pronalazi emociju, identifikaciju i osjećaj zajedništva.

Možda Taylor nikada nećemo sresti uživo, ali njezine pjesme, objave i priče utječu na našu svakodnevnicu. A upravo to je, čini se, dovoljno da jedna zaboravljena stara riječ ponovno postane popularna — i simbol vremena u kojem živimo.