Evo zašto svaki dan trebaš početi čašom vode s limunom

Kad ustaneš, što je prvo što popiješ? Ne, šalica kave nikako nije najbolji izbor - iako je mnogima upravo to dugogodišnja navika. Neki umjesto kave piju čaj, ali rijetko tko dan započinje čašom vode s limunom - a upravo je to najbolji mogući izbor kad su u pitanju naše zdravlje, ali i ljepota. Pri tom, važno je da voda bude optimalne temperature - niti prevruća, niti prehladna. Najbolji izbor je voda sobne temperature jer tako organizam neće trebati prilagođavati temperaturu napitka i na to trošiti energiju, piše cosmopolitan.de.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako pripremiti zdravu vodu s limunom

Postupak je zaista vrlo jednostavan. Kad ustaneš prokuhaj litru vode iz slavine. U međuvremenu iscijedi pola dobro opranog limuna, a drugu polovicu nareži na tanke ploške. Ako je moguće, uvijek koristi organske limune jer nisu kontaminirani štetnim tvarima. Čim voda zakipi dodaj joj svježe iscijeđeni sok i kriške limuna te pusti da se napitak kratko ohladi do sobne temperature. Po želji možeš dodati i čajnu žličicu meda.

Vodu s limunom najbolje je popiti na prazan želudac, a evo koji su benefiti ove zdrave navike: