Evo zašto svaki dan trebaš početi čašom vode s limunom

Kad ustaneš, što je prvo što popiješ? Ne, šalica kave nikako nije najbolji izbor - iako je mnogima upravo to dugogodišnja navika. Neki umjesto kave piju čaj, ali rijetko tko dan započinje čašom vode s limunom - a upravo je to najbolji mogući izbor kad su u pitanju naše zdravlje, ali i ljepota. Pri tom, važno je da voda bude optimalne temperature - niti prevruća, niti prehladna. Najbolji izbor je voda sobne temperature jer tako organizam neće trebati prilagođavati temperaturu napitka i na to trošiti energiju, piše cosmopolitan.de.

Kako pripremiti zdravu vodu s limunom

Postupak je zaista vrlo jednostavan. Kad ustaneš prokuhaj litru vode iz slavine. U međuvremenu iscijedi pola dobro opranog limuna, a drugu polovicu nareži na tanke ploške. Ako je moguće, uvijek koristi organske limune jer nisu kontaminirani štetnim tvarima. Čim voda zakipi dodaj joj svježe iscijeđeni sok i kriške limuna te pusti da se napitak kratko ohladi do sobne temperature. Po želji možeš dodati i čajnu žličicu meda.

Vodu s limunom najbolje je popiti na prazan želudac, a evo koji su benefiti ove zdrave navike:

Bolji rad imunološkog sustava

Nevjerojatno, ali istinito: obična voda u kombinaciji s limunom značajno doprinosi jačanju našeg imunološkog sustava. Poznato je kako su limuni bogati C vitaminom, kao i antioksidansima. Antioksidansi potiču detoksikaciju organizma, a osim toga imaju antibakterijska svojstva. Također, kiselina limuna ima alkalni učinak na organizam.

Potiče detoksikaciju i rad probave

Nutritivne tvari kojima je bogato ovo citrusno voće potpomaže jetru u izlučivanju otpadnih tvari iz tijela.

Jedno je istraživanje iz 2022. otkrilo je da kiselina u soku od limuna potiče lučenje želučane kiseline koja se proizvodi u želucu i pomaže tijelu da razgradi i probavi hranu. U istraživanju koje je provedeno godinu dana ranije, sudionici su pili 300 ml vode ili vode s limunom prije jela tijekom 4 tjedna. Uzorci stolice prikupljeni su prije i nakon toga te je analizirana crijevna mikrobiota. Tako je otkriveno kako unos vode s limunom prije obroka potiče probavu i peristaltiku, točnije, potiče kontrakcije nalik valovima koje pomažu u kretanju hrane kroz probavni trakt.

Pomaže kod mršavljenja

Pijenje vode s limunom može svakog jutra pomoći će ti da povećaš ukupni unos vode u danu, a poznato je kako se preporučuje pijenje dovoljno vode svima koji žele skinuti višak kilograma. Naime, u istraživanju iz 2018. godine istraživači su otkrili da su sudionici koji su pili vodu prije obroka jeli manje hrane od sudionika koji nisu pili vodu prije jela. Pri tom, sudionici u istraživanju nisu naveli da se osjećaju manje sito, unatoč tome što su jeli ukupno manje hrane, piše Healthline.

Foto: Pexels

Podiže energiju

Možda misliš da te ujutro može razbuditi jedino šalica kave. Ali daj šansu vodi s limunom i ostat ćeš iznenađena. Ovaj zdravi napitak trenutno daje energiju, ali osim toga popravit će i tvoje raspoloženje - osjećat ćeš se bolje i poletnije.

Štiti našu kožu

Limun je doista čudesno voće jer sadrži veliku količinu flavonoida i antioksidansa koji štite od štetnog djelovanja slobodnih radikala. Slobodni radikali nastaju uslijed intenzivnog UV zračenja. Uz ovo, enzimi u limunu potiču proizvodnju kolagena, a svi znamo koliko je to važno za zdravu, lijepu i sjajnu kožu. Naravno, i sama voda pomaže nam održati kožu hidratiziranom, mladolikom i blistavom.

