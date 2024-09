Hrana za imunitet: 7 zdravih namirnica koje pouzdano jačaju imunološki sustav

Naš imunološki sustav je prva linija obrane protiv štetnih patogena koji mogu pridonijeti razvoju akutnih i kroničnih bolesti. To je opsežna mreža organa, stanica i proteina koji rade zajedno kako bi zaštitili tijelo od virusa, bakterija, gljivica i drugih mikroorganizama. A ako 'napadači' uđu u tijelo i nanesu štetu, imunološki sustav je odgovoran za zacjeljivanje te štete i prilagodbu za buduće prijetnje, piše Health.

Postoji mnogo načina za jačanje imunološkog sustava, uključujući redovitu tjelesnu aktivnost i kvalitetan san. Međutim, prehrana - s naglaskom na određene hranjive tvari - također igra značajnu ulogu. Evo koje su namirinice najbolje za zdravlje imunološkog sustava:

Citrusno voće

Citrusno voće obiluje vitaminom C, nutrijentom koji je važan za zdravlje imunološkog sustava. Vitamin C, ili askorbinska kiselina, je vitamin topiv u vodi koji je neophodan za rast i obnovu tkiva. Kao antioksidans, vitamin C se bori protiv slobodnih radikala, što pomaže u prevenciji određenih vrsta raka, srčanih bolesti i drugih kroničnih zdravstvenih problema. S obzirom na to da naše tijelo ne može proizvoditi vitamin C, trebamo ga unositi putem prehrane. Citrusno voće se može konzumirati svježe ili kao sastojak u raznim jelima.