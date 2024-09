Hrana za imunitet: 7 zdravih namirnica koje pouzdano jačaju imunološki sustav

Naš imunološki sustav je prva linija obrane protiv štetnih patogena koji mogu pridonijeti razvoju akutnih i kroničnih bolesti. To je opsežna mreža organa, stanica i proteina koji rade zajedno kako bi zaštitili tijelo od virusa, bakterija, gljivica i drugih mikroorganizama. A ako 'napadači' uđu u tijelo i nanesu štetu, imunološki sustav je odgovoran za zacjeljivanje te štete i prilagodbu za buduće prijetnje, piše Health.

Postoji mnogo načina za jačanje imunološkog sustava, uključujući redovitu tjelesnu aktivnost i kvalitetan san. Međutim, prehrana - s naglaskom na određene hranjive tvari - također igra značajnu ulogu. Evo koje su namirinice najbolje za zdravlje imunološkog sustava:

Citrusno voće

Citrusno voće obiluje vitaminom C, nutrijentom koji je važan za zdravlje imunološkog sustava. Vitamin C, ili askorbinska kiselina, je vitamin topiv u vodi koji je neophodan za rast i obnovu tkiva. Kao antioksidans, vitamin C se bori protiv slobodnih radikala, što pomaže u prevenciji određenih vrsta raka, srčanih bolesti i drugih kroničnih zdravstvenih problema. S obzirom na to da naše tijelo ne može proizvoditi vitamin C, trebamo ga unositi putem prehrane. Citrusno voće se može konzumirati svježe ili kao sastojak u raznim jelima.

Foto: Pexels

Jogurt

Istraživanja su pokazala da postoji povezanost između zdravlja crijeva i općeg zdravlja. Konzumacija namirnica poput jogurta, bogatog probioticima, može povećati broj dobrih bakterija u crijevnom mikrobiomu, što u konačnici doprinosi i jačanju imuniteta. Grčki jogurt je posebno koristan za imunološki sustav jer osigurava visokokvalitetne proteine i pomaže u raznolikosti bakterijskih sojeva u crijevima.

Orašasti plodovi

Orašasti plodovi su sjajan izvor cinka – nutrijenta je ključan za zdrav imunološki sustav. Orašasti plodovi, poput indijskih oraščića, badema i pinjola, izvrsni su izvori cinka pa ih se preporuča što češće dodati u prehranu. Orašasti plodovi su praktičan i zdrav međuobrok koji se može ponijeti bilo gdje ili dodati raznim jelima.

Foto: Pexels

Đumbir

Mnoge studije sugeriraju kako đumbir može pozitivno djelovati na zdravlje imunološkog sustava. Ima antioksidativna i protuupalna svojstva pa radi toga može pomoći u smanjenju rizika od kroničnih zdravstvenih problema, poput kardiovaskularnih bolesti. Istraživanja su pokazala da đumbir blokira pro-upalne citokine i suzbija oksidacijske molekule koje doprinose upalama u tijelu. Đumbir vrlo jednostavno može postati dio uravnotežene prehranu, a najbolji izbor je svježi đumbir za koji se pokazalo da ima najsnažnije učinke na ljudsko zdravlje.

Kurkuma

Ovaj gorkasti začin sadrži biološki aktivni spoj poznat kao kurkumin koji surađuje sa stanicama imunološkog sustava kako bi poboljšao obrambene sposobnosti tijela. Njegova gastro-zaštitna, protuupalna i antioksidativna svojstva suzbijaju metaboličke puteve koji pokreću upalu i oksidativni stres u tijelu, navodi Health. Mogućnosti kurkume u kulinarstvu su beskrajne. Može se dodavati juhama, varivima, smoothiejima, zobenim pahuljicama, marinadama pa čak i čajevima.

Foto: Pexels

Češnjak

Češnjak je jedan od najpoznatijih 'prirodnih antibiotika' i već se dugo koristi u medicinske svrhe jer sadrži brojne važne spojeve koji su ključni za pravilno funkcioniranje imunološkog sustava. Ovi biološki aktivni spojevi doprinose različitim biološkim procesima u tijelu kroz svoja antibakterijska, protuupalna, antioksidativna i neurozaštitna svojstva. Ukusan je dodatak raznim jelima.

Drugi načini za jačanje imuniteta

Prehrana igra ključnu ulogu u održavanju zdravog imunološkog sustava. Međutim, za maksimalnu funkcionalnost imunološkog sustava potreban je holistički pristup koji uključuje: