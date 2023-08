Štetnije su nego što misliš: 5 fraza koje roditelji ne bi trebali govoriti kćerima

Pokazati svojoj djevojčici koliko toga može, otvoriti je prozor u svijet i biti na njenoj strani. To su najčešći savjeti za odgoj hrabrih i samouvjerenih djevojčica. To nije lagan zadatak. One su te čiji je izgled i dalje češće na meti kritika (što utječe na samopouzdanje) i koje su nerijetko uvjerene da moraju voljeti ružičastu boju i lutke. S druge strane, na mlađe naraštaje i dalje se prenose rodni stereotipi poput onih da 'veliki dečki' ne plaču ili da su za njih autići i motori.

Djetetu ne bi trebalo usađivati takve poruke. Svojoj djevojčici, a to vrijedi i za dječake, pristupaj kao pojedincu, nemoj joj nametati da su neke stvari isključivo muške ili ženske ili da je nešto uobičajeno jer su 'dečki takvi'. Takve su poruke štetne i mogu kasnije negativno utjecati da samosvijest i samopouzdanje. Osim toga, bilo kakva nasilna i problematična ponašanja ne smiju biti prihvatljiva.

Umjesto toga potakni svoju djevojčicu u učenju i kreativnosti i propitkivanju svijeta. Budi joj potpora i uzor. To ne znači da trebaš tolerirati svaku glupost koju napraviti – ne, granice moraju postojati, no kći bi trebala znati da si na njenoj strani što se tiče njihovog životnog izbora. Važno je usmjeriti je prema tome da (p)ostane svoja te bude sama sebi prijatelj. Da se prihvati, ali i da brine o sebi, da izrekne stav te se razvija u smjeru u kojem ona želi – a ne jer joj je netko rekao da tako mora.

Tako će tvoja djevojčica jednog dana postati žena koja razmišlja i spremna je samostalno donositi odluke. Neke riječi i fraze mogu se 'urezati' u pamćenje tvoje djevojčice te je odrediti i više nego što misliš. Dobro razmisli što izgovaraš pred djecom. Ovaj put izdvajamo pet fraza koje ne bi trebala govoriti kćeri – vidjet ćeš i zašto. U sebi sadrže poruke koje je 'koče' na putu k samopouzdanju. Iako bi popis mogao biti puno duži, donosimo pet rečenica koje je izdvojila obiteljska terapeutkinja dr. Laura Froyen za Your Tango.

POGLEDAJ VIDEO: Kako negativan samogovor utječe na dijete?

'Zeza te jer mu se sviđaš' ili 'Tko se tuče, taj se voli'

To je jedna od najštetnijih poruka koju možeš poslati djeci. Djevojčice odmalena moraju znati da zaslužuju poštovanje, dostojanstvo i ljubav. Ljubav je nježna, ona se ne odražava ružnim riječima ili bilo kakvim podbadanjem. Onaj tko nas voli neće nas 'zafrkavati' ni činiti ono što ne želimo ili nam ne odgovara.

Djevojčice također treba osvijestiti da je tjelesna autonomija važna, da nije u redu kad ih netko dodiruje onda kad one to ne žele. Roditelji često griješe prisiljavaju li djevojčicu da idu poljubiti baku, ujnu ili nekog trećeg iako joj to nije ugodno. Također, bezazleno 'šlatanje' ili neugodni dodiri uopće nisu bezazleni. Djevojčica treba znati da ima pravo odlučiti tko će je dodirnuti i kada, treba imati mogućnost izbora te znati da se simpatija ne iskazuje nikakvim forsiranjem. Ljubav i simpatija poštuju granice, odnosno nečiji izbor.

'Budi dobra'

Djevojčice se i dalje često uči da budu dobre jer će tako, kao, ostaviti dobar dojam. Nekim je roditeljima i dalje važno da se djevojčica/djevojka ponaša onako kako društvo to očekuje. Takav obrazac nije dobrodošao. Rečenice poput: ''Budi dobra'' djevojčicama usađuje to da one trebaju biti mirne i pristojne zbog drugih, a ne zbog sebe. No itekako je važno što ona misli i osjeća. Važno je da je ona ponosna na ono što je učinila. Kako bi djevojčica izgradila samopoštovanje, treba znati da za uspjeh nije potrebno odobravanje drugih. Također, djevojčica ne bi trebala prešutjeti ili ostati 'dobra' ukrade li joj netko igračku. Treba se znati izboriti za sebe i zauzeti stav kad je to potrebno.

'Učinila si me ponosnom'

Kao što smo spomenule, važno je da dijete tijekom odrastanja nauči cijeniti vlastita postignuća. Da joj danas-sutra ne bude neugodno priznati si da je dan baš super i da je napravila nešto odlično. Isto tako treba naučiti i priznati pogrešku. 'Ponosna sam na tebe' može poručiti da je nakon nekog čina važnije što drugi misle ili da je nešto učinila zbog vas, roditelja. Zato radije reci: ''Joj, sigurna sam da si jako ponosna na sebe'' jer će tako s vremenom izgraditi vlastiti kompas i bez srama se ohrabriti i zapljeskati.

'Dobar posao!'

Nema ništa loše u ovoj frazi, no budi oprezna s tim kako je i kad koristiš. Dijete bi trebala pratiti i ohrabrivati duž cijelog puta. Znaš i sama da često nije lagano doći do rezultata. Ovom rečenicom kod djevojčice (a i dječaka) možeš usaditi ideju da je u životu jedino važan rezultat. Prema terapeutkinji, Froyen, ova fraza fokusira se na dobar rezultat, a zanemaruje ono što mu je prethodilo. Radije ohrabruj dijete duž cijelog puta, reci mu da je u redu i pogriješiti te da je taj cilj samo šlag na torti truda i rada.

'Izgledaš mršavo' ili 'Izgledaš debelo'

Ne, ne i ne. Ove rečenice nemoj izgovarati pred svojim djetetom. ''Svaki komentar na račun djetetova izgled može biti destruktivan po samopoimanje, posebno za djevojčice”, kaže Froyen. Djeca su danas okružena nametnutim idealima, društvenim mrežama i čini se da je tjelesni izgled u prvom planu. Ako posramljuješ izgled svoje kćeri – ili pred njom iskazuješ kritičnost prema vlastitom tijelu – djevojčica može steći dojam da nije dovoljno dobra te biti nezadovoljna sobom, posebno u pubertetu.

Umjesto toga, djevojčica bi trebala zavoljeti sebe. Pokaži joj koliko su naša tijela čudesna, ali je i potakni na aktivan način života jer je to izuzetno važno. Na kraju, treba znati da se ne treba uspoređivati s drugima. Izgled, dakle, ne bi trebao biti u prvom planu pa je i stalno ponavljanje da je lijepa štetno jer takve rečenice zasjenjuju njene druge kvalitete.