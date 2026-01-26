Gdje pojesti najbolje krafne u Zagrebu? Donosimo vodič za sladokusce

Zagreb posljednjih godina postaje prava mala meka za ljubitelje krafni. Osim klasičnih domaćih varijanti, u ponudi su i sve popularnije američke krafne koje dolaze u raznim okusima, bojama i kombinacijama punjenja. Ako se pitate gdje pojesti najbolje krafne u Zagrebu, grad nudi pregršt slatkih adresa koje vrijedi otkriti

Sve smo bliže veljači, mjesecu koji u kontinentalnoj Hrvatskoj miriše na toplo, prženo tijesto i slatka punjenja. Sezona krafni, pokladnica ili fašničkih krafni službeno je otvorena, a s njom i potraga za onom savršenom, zlatnosmeđom lopticom sreće. Iako se danas mogu pronaći tijekom cijele godine, upravo u vrijeme fašnika, karnevalskog razdoblja prije korizme, krafne postaju nezaobilazna slastica. Čak i oni koji inače paze na prehranu, teško će odoljeti barem jednom slatkom zalogaju.

Tradicija nalaže da krafna mora biti okrugla, s prepoznatljivim svijetlim prstenom po sredini, punjena džemom od marelice i posuta šećerom u prahu. No, zagrebačka gastro scena posljednjih je godina ovu klasičnu priču obogatila novim, uzbudljivim poglavljima. Od artisan krafni s kiselim tijestom do američkih verzija s rupom i šarenim glazurama, ponuda krafni u Zagrebu je bogatija no ikad. Kako bismo vam olakšali potragu, istražili smo gdje se kriju najbolje krafne u Zagrebu, od provjerenih klasika do modernih favorita.

Pexels

Krafne Zagreb: Klasici koji ne izlaze iz mode

Svake godine zagrebačke slastičarnice i pekarnice nadmašuju same sebe, a potražnja je tolika da se najbolje krafne rasprodaju brzinom munje. Bilo da ste vjerni klasici ili željni isprobavanja novih okusa, grad nudi ponešto za svako nepce. Za sve puriste koji smatraju da je prava krafna samo ona s pekmezom od marelice, Zagreb ima nekoliko kultnih adresa koje desetljećima čuvaju tradicionalnu recepturu.

Slastičarnica Jakšić

Ova povijesna slastičarnica na Zvonimirovoj ulici sinonim je za tradiciju. Njihove krafne su prozračne, nisu previše masne i nude onaj autentični, nostalgični okus djetinjstva koji mnogi traže.

Slastičarnica Orijent

Još jedan legendarni zagrebački klasik, Orijent na Maksimirskoj je nezaobilazna postaja za ljubitelje tradicionalnih slastica. Njihove krafne s marelicom cijenjene su zbog kvalitete i vjernosti starinskom receptu.

Slastičarnica Vincek

Kao jedna od najpoznatijih zagrebačkih slastičarskih institucija, Vincek na više lokacija u gradu nudi pouzdan i siguran odabir. Njihove klasične krafne uvijek su mekane, svježe i bogato punjene marelicom.

Cukeraj

Slastičarnice Cukeraj, na više lokacija u gradu, njeguju tradiciju "domaćih" kolača, a njihove krafne u sezoni fašnika slijede istu filozofiju. Uz nezaobilazne klasike s marmeladom od marelice i kremom od vanilije, često iznenade i modernim okusima poput pistacije, čokolade ili voćnih kombinacija, a u ponudi imaju i mini krafnice.

Artisan i sourdough revolucija

Posljednjih nekoliko godina svjedočimo pravoj maloj revoluciji u svijetu krafni. Glavnu riječ vode artisan pekarnice koje koriste sourdough, odnosno kiselo tijesto, što rezultira bogatijim okusom i lakšom teksturom.

Noel Bread & Deli

Ova vrhunska artisan pekarnica postavlja visoke standarde s gurmanskim okusima. Njihove se krafne često rasprodaju već do podneva, a u ponudi se nalaze kombinacije poput pistacije, tonke i kruške ili ruby čokolade s malinom.

Bread Club

Poznati po majstorstvu s kiselim tijestom, Bread Club je uveo pravu pomamu svojom crème brûlée krafnom koja ima hrskavi, karamelizirani vrh. Uz nju, popularne su i varijante s pistacijom, čokoladom te višnjom i mascarponeom.

Broom 44

Smješten na Dolcu, Broom 44 je još jedno mjesto koje se ističe sourdough krafnama. Njihova filozofija korištenja lokalnih i kvalitetnih namirnica osjeti se u svakom zalogaju, a krafne su im redovito na listama najboljih u gradu.

Meet Mia i Magnolia

Ove moderne slastičarnice poznate su po iznimno mekanom tijestu i kreativnim, bogatim punjenjima. Apsolutni hit je pistacija, no ništa manje nisu popularne ni kreme od slane karamele, bijele čokolade s malinom ili sezonske inačice s jabukom i cimetom.

Bekeraj

Na adresi Tuškanova 22, Bekeraj se specijalizirao za sourdough krafne s raskošnim punjenjima poput Ferrero kreme, pistacije ili šumskog voća, što ih čini omiljenim odredištem za moderne krafnoljupce.

Neka jedu kolače

Slastičarnica koju vodi chefica Ivana Čuljak postala je sinonim za raskošne krafne koje izgledom i okusom podsjećaju na prave male torte. Poznati su po izrazito bogatim punjenjima, a svake sezone oduševljavaju novim kreativnim kombinacijama poput Schwarzwald, Raffaello ili jabuka i slana karamela, uz vječni favorit – pistaciju.

Američke krafne Zagreb

Uz bok tradicionalnim krafnama, sve su popularnije i američke verzije, takozvani "donuts". Prepoznatljivi po rupi u sredini, šarenim glazurama i bogatim posipima, osvojili su srca mlađe publike.

Crofna

Ono što je započelo kao kućna dostava preraslo je u popularni "donut bar" na dvije lokacije. Njihova ponuda uključuje maštovite kombinacije poput bijelog Buena ili Ferrera, idealne za one koji traže nešto drugačije i izrazito slatko.

Krafne dostava Zagreb i posebna ponuda

U užurbanom ritmu života, ponekad je najjednostavnije naručiti omiljenu slasticu direktno na kućna ili uredska vrata. Srećom, većina vodećih zagrebačkih slastičarnica i artisan pekarnica dostupna je putem dostavnih servisa poput Wolt-a i Glovo-a. Bilo da se radi o većoj narudžbi za uredsko čašćenje povodom fašnika ili jednostavno želite zasladiti dan bez izlaska iz kuće, potražite Noel Bread & Deli, Meet Mia, Magnoliju ili Miss Donut unutar aplikacija.

GlutenBio

Za one s posebnim prehrambenim potrebama, vrijedi istaknuti trgovinu GlutenBio. U svojoj ponudi imaju i bezglutenske krafne s punjenjem od marelice, pistacije ili čokolade, omogućujući svima da bezbrižno uživaju u ovoj fašničkoj tradiciji.

Bilo da ste tim "klasika s marelicom" ili vas privlače moderne inačice s kremom od pistacije, Zagreb u veljači postaje pravi raj za krafnoljupce. Iskoristite priliku, istražite gradske slastičarnice i pronađite svog favorita jer, na kraju krajeva, u sezoni fašnika jedna krafna nikada nije dovoljna.