Vodič za kupovinu savršenog grudnjaka: Kako pronaći pravu veličinu i model

S pravim grudnjakom osjećat ćete se ugodnije, zdravije i sigurnije u svojoj koži, bez obzira na to što nosite

Pronalazak grudnjaka koji savršeno pristaje može se činiti kao nemoguća misija, no riječ je o ključnom koraku za udobnost, zdravlje i samopouzdanje svake žene. Istraživanja pokazuju da čak 80 posto žena nosi pogrešnu veličinu, najčešće s preširokim opsegom i premalenim košaricama. Grudnjak koji dobro pristaje ne samo da pruža potporu i poboljšava držanje, već čini i da odjeća bolje izgleda. Zato je važno posvetiti vrijeme pravilnom mjerenju i odabiru modela koji odgovara vašem tijelu.

Kako se pravilno izmjeriti kod kuće

Veličina grudnjaka može se mijenjati zbog promjena u tjelesnoj težini, hormonalnih ciklusa ili trudnoće, stoga je preporučljivo provjeriti svoje mjere barem jednom godišnje. Za to vam je potreban samo krojački metar i nekoliko minuta. Mjerenje je najbolje obaviti bez grudnjaka ili s tankim, nepodstavljenim modelom kako biste dobili najpreciznije rezultate.

Prvi korak je određivanje opsega grudnjaka. Krojački metar postavite čvrsto, ali ne preusko, oko prsnog koša, točno ispod grudi. Pazite da metar stoji ravno i paralelno s podom na leđima. Izdahnite kako bi mjera bila što točnija. Dobiveni broj u centimetrima zaokružite na najbližu standardnu veličinu opsega (primjerice, 73 cm zaokružuje se na 75). Traka na leđima, odnosno opseg, pruža čak 80 do 90 posto ukupne potpore grudima, zbog čega je njezina veličina ključna.

Drugi korak je mjerenje veličine košarice. Metar labavo obavijte oko najpunijeg dijela grudi, obično preko bradavica, pazeći da ga ne stisnete prejako i da je i dalje poravnat s podom. Veličina košarice izračunava se tako da od opsega preko grudi oduzmete izmjereni opseg ispod grudi. Razlika u centimetrima određuje slovo vaše košarice:

12-14 cm: košarica A

14-16 cm: košarica B

16-18 cm: košarica C

18-20 cm: košarica D

Shutterstock

Znakovi da vam grudnjak savršeno pristaje

Nakon što ste odredili svoju veličinu, važno je znati prepoznati kako grudnjak treba izgledati i osjećati se na tijelu. Prilikom isprobavanja novog grudnjaka, zakopčajte ga na najširu, odnosno prvu kopčicu. Budući da se materijal s vremenom rasteže, kasnije ćete ga moći stegnuti na uže kopčice. Traka na leđima treba stajati čvrsto i ravno, ne smije se podizati prema vratu. Pravilo je da između trake i leđa možete udobno smjestiti dva prsta, ali uz osjećaj laganog otpora.

Košarice moraju u potpunosti obuhvaćati grudi, bez prelijevanja sa strane ili stvaranja "dvostrukih grudi" iznad ruba. Isto tako, u košaricama ne smije biti praznog prostora. Središnji dio grudnjaka, onaj između košarica, trebao bi ležati potpuno ravno uz vašu prsnu kost. Ako taj dio strši, vjerojatno su košarice premale. Na kraju, obratite pozornost na naramenice. One pružaju tek oko deset posto potpore i ne bi se smjele urezivati u ramena niti kliziti. Ako ih morate previše zatezati kako bi podigle grudi, to je znak da vam je opseg grudnjaka prevelik.

Veličina nije sve: Važnost oblika i "sestrinske veličine"

Čak i ako ste pronašli svoju točnu veličinu, može se dogoditi da vam određeni model grudnjaka ne odgovara. Razlog tomu je oblik vaših grudi. Primjerice, žene s razmaknutijim grudima često će bolji oslonac pronaći u "plunge" modelima s niskim središnjim dijelom, dok će ženama s okruglim grudima punijim na vrhu odgovarati "balconette" grudnjaci.

Ako vam tijekom isprobavanja košarice odgovaraju, ali je traka oko leđa preuska ili preširoka, rješenje leži u takozvanim "sestrinskim veličinama". Riječ je o alternativnim veličinama koje imaju isti volumen košarice. Primjerice, ako nosite veličinu 75C, a traka vam je preuska, isprobajte 80B. Iako je opseg veći, a slovo košarice manje, volumen ostaje isti. Suprotno tome, ako vam je traka preširoka, isprobajte 70D.

Shutterstock

Odabir pravog modela za svaku priliku

Kvalitetan grudnjak je investicija, a idealno je imati nekoliko različitih modela prilagođenih različitim potrebama i odjevnim kombinacijama. Za svakodnevno nošenje najbolji su udobni pamučni grudnjaci ili takozvani T-shirt grudnjaci s glatkim, oblikovanim košaricama koji se ne ocrtavaju ispod odjeće. Za sportske aktivnosti neophodan je sportski grudnjak koji pruža snažnu potporu i smanjuje pomicanje grudi. Za posebne prilike i elegantne odjevne kombinacije, tu su modeli poput push-up grudnjaka za naglašeni dekolte ili grudnjaka bez naramenica za haljine i majice otvorenih ramena.