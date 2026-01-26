403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Bolja ja
MALI CHEF

Sonja Kovač i kći isprobale viralni recept u preslatkom videu

Tamara Žiger
26. siječnja 2026.
Sonja Kovač i kći isprobale viralni recept u preslatkom videu
Instagram/Sonja Kovač
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
U videu koji je objavila, Sonja i njezina kći pripremaju zdraviju verziju viralnog tzv. japanskog cheesecakea

Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, glumica i poker igračica Sonja Kovač na Instagramu je objavila preslatku kulinarsku avantura u koju se upustila sa svojom kćerkicom Bellom May. 

Sonja je odlučila isprobati globalno popularan trend pripreme takozvanog "japanskog cheesecakea", deserta koji je osvojio društvene mreže zbog svoje jednostavnosti i kremaste teksture, no u verziji za najmlađe sladokusce. U videu koji je objavila, Sonja i njezina kći zajedno pripremaju desert.

"Nismo mogle odoliti ovom viralnom trendu pa smo napravile verziju za bebe sa malim dodacima koje ce se svidjeti i roditeljima!", napisala je Sonja u opisu objave. Umjesto klasičnih sastojaka, koristile su grčki jogurt, kekse od pira s mrkvom, prirodni kakao prah te domaći preljev od malina i borovnica, kuhan samo u vodi bez dodanog šećera. Cijeli proces pripreme, od umakanja keksića u jogurt do kuhanja voćnog kompota, prikazan je kao simpatična igra majke i kćeri, a malena je očito uživala u svakom trenutku, nestrpljivo grickajući keksiće sa strane.

Rezultat je bio neodoljiv desert koji je, sudeći po reakciji njezine kćeri, položio test s najvišom ocjenom.

Pročitajte još o:
Sonja KovačKćerCheesecake
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
MALI CHEF
Sonja Kovač i kći isprobale viralni recept u preslatkom videu