Sonja Kovač i kći isprobale viralni recept u preslatkom videu

U videu koji je objavila, Sonja i njezina kći pripremaju zdraviju verziju viralnog tzv. japanskog cheesecakea

Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, glumica i poker igračica Sonja Kovač na Instagramu je objavila preslatku kulinarsku avantura u koju se upustila sa svojom kćerkicom Bellom May.

Sonja je odlučila isprobati globalno popularan trend pripreme takozvanog "japanskog cheesecakea", deserta koji je osvojio društvene mreže zbog svoje jednostavnosti i kremaste teksture, no u verziji za najmlađe sladokusce. U videu koji je objavila, Sonja i njezina kći zajedno pripremaju desert.

"Nismo mogle odoliti ovom viralnom trendu pa smo napravile verziju za bebe sa malim dodacima koje ce se svidjeti i roditeljima!", napisala je Sonja u opisu objave. Umjesto klasičnih sastojaka, koristile su grčki jogurt, kekse od pira s mrkvom, prirodni kakao prah te domaći preljev od malina i borovnica, kuhan samo u vodi bez dodanog šećera. Cijeli proces pripreme, od umakanja keksića u jogurt do kuhanja voćnog kompota, prikazan je kao simpatična igra majke i kćeri, a malena je očito uživala u svakom trenutku, nestrpljivo grickajući keksiće sa strane.

Rezultat je bio neodoljiv desert koji je, sudeći po reakciji njezine kćeri, položio test s najvišom ocjenom.