Intuicija ne vara: 7 situacija u kojima trebaš poslušati svoj unutarnji glas

Neki su ljudi intuitivniji od drugih. To znači da čuju kad im unutarnji glas govori da nešto nije u redu, da će se dogoditi nešto super ili da je vrijeme za promjenu. 'Imam neki predosjećaj da…' – e, to je rečenica koja kazuje da treba poslušati zastati, poslušati intuiciju i djelovati prema njoj. Taj predosjećaj ili intuicija nevjerojatan je, a oni ljudi koji ga uspiju čuti te ga poslušaju, obično su uspješniji. Stvar je u tome što intuicija prelazi logiku pa kad izustiš da 'imaš predosjećaj', zapravo ni ne znaš otkuda on dolazi i kako je uopće moguće nešto predvidjeti.

Ipak, naša intuicija može nam biti putokaz. Unutarnji glas može nas odvesti na pravi put te ga treba slušati. Ovo su situacije u kojima tvoja intuicija ne laže i kad joj obavezno trebaš vjerovati.

Želiš izaći na drugi spoj

Možda ni ne znaš čime te taj frajer oduševio na prvom spoju, no jednostavno imaš osjećaj da ste 'kliknuli' i da bi se spojevi trebali nastaviti. Ako nisi sigurna ima li to dejtanje smisla, stani i ispitaj svoje osjećaje. Unutarnji glas dat će ti najbolji odgovor. Valjda otuda dobar ili loš osjećaj nakon spoja.

Želiš odnos odvesti na višu razinu

Jedni će reći da odnos nije potrebno definirati sve dok dvoje ljudi skladno funkcioniraju, dok su drugi uvjereni da odnos uvijek treba definirati. Kad je vrijeme za to, teško je odrediti, no možda ti intuicija da odgovor. Onda kad osjetiš da je pravi trenutak za razgovor o tome što ste sada ili onda kad se prepustiš i procijeniš da je čas za intimni odnos – sve ti to može otkriti tvoj unutarnji glas. Naravno da nekada od zanesenosti možeš pogriješiti, no ne kaže se uzalud da ćeš osjetiti kad dođe pravo vrijeme. Stoga je važno biti povezan sam sa sobom i donijeti odluku koju smatraš najboljom.

Ili misliš da frajer nije 'pravi'

Naša intuicija može nam slati signale da je odnos toksičan, da to nije 'to' i da, zapravo, tim odnosom nisi zadovoljna. Pitanje je hoćeš li slušati sebe ili ćeš ignorirati te znakove. Unutarnji je glas tih pa trebamo stati i promisliti da bismo ga čuli, ali i poznavati sebe. Govori li ti nešto da muškarac s kojim se viđaš nije 'taj', poslušaj taj glas. Posebice ako uviđaš da taj odnos šteti tvom mentalnom zdravlju.

Poslovna okolina ti je toksična ili želiš mijenjati posao

Odlaziš li već dulje vremena na posao s nelagodom ili već u nedjelju razmišljaš o groznom ponedjeljku, to je znak da nešto nije u redu. Unutarnji glas poručuje ti da te radna okolina ne ispunjava i da dugoročno može nanijeti emocionalnu štetu. Razmišljaš li sve češće o promjeni posla, trebala bi poslušati intuiciju. Također, možda imaš predosjećaj da će se tvrtka raspasti ili da će je zahvatiti 'rezovi'. Velike su šanse da je tvoj unutarnji glas u pravu. Naravno da treba racionalno izvagati sve mogućnosti, no trebaš slušati i intuiciju.

Misliš da je uz tebe lažan prijatelj

Imaš li osjećaj da je netko uz tebe iz koristi, vjerojatno nisi u krivu. Pitanje je vremena kad će pokazati pravo lice. Prijateljstva iz koristi danas su nažalost česta. Kako ti ne bi nanijela štetu, trebalo bi ih 'srezati' u korijenu. Problem s lažnim prijateljima je taj što se dobro skrivaju i uvjeravaju te da je sve u redu i da im značiš. A istina je drugačija. Osim toga, čini li ti se da netko iz tebe uzima energiju te širi toksičnost, pravi je čas da se odvažiš na promjenu u životu i 'čišćenje' poznanstava.

Imaš osjećaj da se tvojoj bliskoj osobi događa nešto loše

Ovo je još jedna situacija u kojoj treba vjerovati intuiciji. Možda ti osoba nije ni otkrila što je muči, ali ti je dobro poznaješ i znaš da nešto nije kako treba. Ponaša se nekako drugačije ili se zatvorila, no predosjećaj ti govori da joj je potrebna pomoć. Osobe koje se bore s problemima često šalju određene signale da nešto nije u redu. Na tebi je hoćeš li ih 'pročitati'. Ovisno o situaciji, trebaš djelovati prema intuiciji – i ponuditi toj osobi pomoć te ju čuti iako to možda ne traži.

…ili si uvjerena da bi nešto trebala drugačije

Intuicija ti ne laže. Ako si nezadovoljna određenim aspektom života, odvaži se na promjene. Znamo, jednostavnije je reći nego učiniti, ali imaj na umu da za zaokret nikad nije prekasno i da je cilj da ti budeš sretna. Da činiš ono što misliš da je najbolje, a ne nešto na što te drugi tjeraju. Da se zauzmeš za izgradnju ljepšeg i sretnijeg života. Katkada će ti to intuicija poručiti prije nego što postaneš svjesna. Nemoj je ignorirati.