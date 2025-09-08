Ovo su najbolje teretane u Zagrebu. Evo gdje otići na trening

U gotovo svakom zagrebačkom naselju postoji teretana, no mnoge su malene ili nemaju mnogo sprava za vježbanje. Evo koje su najkvalitetnije teretane u Zagrebu

S hladnijim vremenom aktivnosti na otvorenom postaju sve izazovnije. Ako i dalje želiš ostati aktivna kroz zimu ili možda tek počinješ vježbati, teretane su najbolja opcija. Osim što u teretani imaš veći prostor za vježbanje nego u svom dnevnom boravku, imaš i veći izbor sprava koje ciljaju specifične mišićne skupine.

Također, brojne teretane imaju organizirane i grupne treninge u kojima ćeš se osjećati još više motivirano da održiš svoju liniju. Treneri u teretanama su još jedan bonus, jer ti mogu pokazati kako pravilno koristiti pojedine sprave kako ne bi došlo do ozljede i kako bi vježbe izvodila što pravilnije.

Teretane u Novom Zagrebu

Novi Zagreb obuhvaća preko 20 naselja, pa je i logično da će imati puno teretana. Neki građani su privatni prostor preuredili u dvorane za sportske rekreacije ili kružne treninge. No u nekim naseljima ima i većih teretana s većim izborom.

Dynamic Fitness, Ul. Vladimira Varićaka 22

Jedan od prvih fitness centara u Zagrebu smjestio se u Sloboštinu. Dynamic fitness posluje još od 1994. godine i prostire se na 400 metara kvadratnih. Tvoje članstvo će uključivati plan treninga i prehrane, jer Dynamic Fitness teži individualnom pristupu. Dobit ćeš i mjerenje stanja organizma kao i upute za rad na spravama. Ova teretana među spravama ima i vrhunsku kardio opremu poput trake za trčanje, orbitreka i stepera.

Power Factory, Sv. Mateja 94

U naselju Dugave se smjestio Power Factory. Malena prostorom, ali velika kvalitetom, ova teretana nudi rad u malim grupama s individualiziranim pristupom. Prilikom prijave za treninge možeš birati između nekoliko različitih programa, na primjer mini grupe do pet ljudi, grupe do 18 ljudi, ali i posebne transformacijske izazove. Na svojim društvenim mrežama, Power Factory treneri često vole i dijeliti rezultate tih transformacija u obliku prije/poslije slika zadovoljnih klijentica.

XXL Zagrebački Velesajam (Paviljon 10 i Paviljon 25)

Na dvije lokacije na Velesajmu se smjestila teretana XXL. Kao što i naziv sugerira, radi se o ogromnim prostorima s nekoliko dvorana i programa. XXL1 na paviljonu 25 proteže se na 2300 metara kvadratnih otvorenog prostora. Imaju više od 120 sprava za vježbanje, četiri dvorane i 50 metara dugačke tartan stazu. Nešto manji, ali ništa manje impresivan je prostor teretane XXL2 u paviljonu 10. Na 1600 metara kvadratnih imaju više od 80 sprava za vježbanje, a dodatni sadržaj koji nude je sauna i masaža.

Fitness studio Gymnasium, Sajmišna cesta 4

Pokraj Save na strani Novog Zagreba smjestio se Gymnasium. Teretana u sklopu koje je i wellness/spa ponuda opremljena je modernim spravama za vježbanje. U Gymnasiumu rade treneri s dugogodišnjim iskustvom u treniranju i bodybuildingu. U prvih mjesec dana kad počneš trenirati, radiš po savjetima i pod nadzorom trenera, a to je također uključeno u cijenu prvog mjeseca. Imaju i aplikaciju putem koje se možeš prijaviti za grupne treninge, ali i vidjeti novosti poput promjene radnog vremena.

Teretane u centru Zagreba

U samom srcu grada također ima pregršt kvalitetnih teretana. Baš kao i teretane u Novom Zagrebu, mnoge od ovih teretana nude i dodatne usluge poput osobnog treninga, nutricionističkih savjeta, grupnih programa te wellness sadržaja. Osim što nude pregršt programa i opcija za vježbanje, zbog dobre povezanosti lako su dostupne Zagrepčanima i posjetiteljima.

WorldClass Sheraton, Ul. kneza Borne 2

Smješten unutar hotela Sheraton, WorldClass Sheraton donosi premium fitness i wellness iskustvo u samom srcu Zagreba. Ova ekskluzivna lokacija nudi potpuno renoviran prostor s najmodernijom fitness opremom, vrhunskim grupnim treninzima, individualnim vođenim programima te luksuznim spa sadržajima – uključujući bazen, saune i relaks zonu. Kombinirajući funkcionalnost, dizajn i vrhunsku uslugu, WorldClass Sheraton idealan je izbor za sve koji traže više od klasičnog fitness centra. Bez obzira treniraš li sama, s osobnim trenerom ili želiš trenutke opuštanja nakon napornog dana – ovdje ćeš pronaći savršenu ravnotežu.

Grindhouse Gym, Vlaška ulica 92

U prostoru Kino Studija smjestio se Grindhouse Gym. Dok ćeš u većini drugih teretana shvatiti da postoji konstantna cirkulacija ljudi, u Grindhouseu to baš i nije tako. Članovi ove teretane su veoma predani vježbanju i rezultati to najviše dokazuju. Ovo također znači da primaju isključivo osobe s ozbiljnom namjerom da dolaze i vježbaju. Njihove strength & conditioning grupe nemaju posebnu temu, već samo jedan "program" koji se bazira na osnovnim principima razvoja motoričkih i funkcionalnih sposobnosti i skalira prema potrebi.

One on One, Miramarska Cesta 13A

Fitness centar One on One bazira se isključivo na individualnom pristupu. Namijenjen je osobama koje ne vole gužve i koji preferiraju privatnost za rad uz osobnog trenera. Prednost ovakvog pristupa je što se trener može u potpunosti posvetiti tebi i tvojim potrebama. Uz vježbe koje su prilagođene tebi, dobit ćeš i plan prehrane. Treninzi su isključivo uz nadzor osobnog trenera u prethodno dogovorenim terminima.

Body and Mind, Vukasovićeva 1/Kuniščak A1

U teretani Body and Mind, svaki korak je bitan. Prije nego što kreneš trenirati, moraš proći kroz uvodni sat kojeg čine konzultacije, kineziološka dijagnostika i kratki pokazni trening. Uz online programe i opciju promjenjivih i fiksnih termina, vlasnici i osnivači Mirela Anić i Igor Blažinčić velik naglasak stavljaju na zdravstveni aspekt vježbanja. Uz stručno vodstvo naučit ćeš kako, između ostalog, kontrolirati disanje, ne samo prilikom vježbanja, nego i u svakodnevnim situacijama.

Ultragym klub, Drinska ulica 8b

U ovoj teretani nudie prijateljski, obiteljski ugođaj i personaliziranu uslugu kako bi stvorili vrhunski doživljaj fitnessa, koristeći sva sredstva: od stručnog osoblja i najmodernije opreme do prostora koji nalikuje na odmorište, uz širok raspon ponude. Brinu o svakom detalju kako bi korisnicima pomogli da ostvare svoj puni potencijal.

Teretane na zagrebačkoj Trešnjevci

Kao jedno od najvećih naselja u Zagrebu, koje obuhvaća područje i drugih kvartova poput Rudeša, Srednjaka, Jaruna, Knežije i Voltinog, Trešnjevka ima niz teretana na svom području. Od suvremeno opremljenih fitness centara s najnovijim spravama do manjih, specijaliziranih prostora za pojedinačne treninge, Trešnjevka ima nešto za svakoga.

Bull Fit, Dubovačka ulica 39

U teretani Bull Fit sve je prilagođeno tebi i tvojim sposobnostima. Njihov rad je usmjeren na manje grupe uz individualan pristup gdje svatko dobiva svoj program treninga. Borna Barišić jedan je od vlasnika Bull Fita, a Karlo Ozimec trener. Obojica uživaju u teškim treninzima i najsretniji su kad vide da se klijenti muče. Grupe u Bull Fitu sastoje se od maksimalno pet ljudi i često održavaju razne izazove snage i izdržljivosti.

Alpha Gym, Zagrebačka cesta 194

U Zagi centru, na zagrebačkoj Trešnjevci nalazi se i Alpha Gym, čiji se program bazira na funkcionalnim grupnim treninzima pod vodstvom stručnih trenera sa dugogodišnjim iskustvom. U treningu kombiniraju vježbe s vlastitim tijelom i vanjskim opterećenjem, elemente weightliftinga, atletike, gimnastike i pliometrije. Nude mnoštvo različitih paketa članarina, svakim radnim danom imaju sedam termina u koje možeš doći, a treniraju i subotom.

Fitness centar Gibi Gib, Lazinska ul. 40

S poslovnicama i u Zagrebu i u Varaždinu tu je fitness centar Gibi Gib. Otvorili su svoja vrata prije 12 godina trenutno se nalaze u prostoru na dvije etaže površine 350 metara kvadratnih. Tu ćeš pronaći preko 300 sprava za vježbanje, preko sto raznih rekvizita kao i kardio sprava. Treneri su svaki dan, cijeli dan u prostorima teretane i spremni su pomoći s vježbanjem kao i demonstrirati pojedine vježbe.

Anatomska centrala, Zagrebačka cesta 143A

Ako tražiš teretanu s pregrštom raznih programa, Anatomska centrala je savršen izbor za tebe. Osim klasičnih programa poput weightliftinga, pilatesa ili zumbe, Centrala nudi i military drill, jutarnji kružni trening, ali i jedinstveno fitness iskustvo pod nazivom Professional skiing upgrade. Skraćeno Pro ski up, ovo je autorski oblik treninga koji predstavlja trening na pro ski simulatoru. Treningom na pro ski simulatoru se uz poboljšanje skijaške tehnike i unaprjeđenja aerobnog kapaciteta razvijaju i oblikuju specifične regije tijela koje se koriste u skijanju - noge, stražnjica i core (trbuh i donji dio leđa).

The Fitness Zonar Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 9

Otvorena u lipnju 2024. godine, ova teretana ističe se vrhunskom Matrix fitness opremom i Paviflex dvoslojnim podovima koji osiguravaju zvučnu izolaciju i smanjuju udar na zglobove. Prostor je dizajniran za neusporedivo fitness iskustvo, s naprednim kardio strojevima i sveobuhvatnim područjem za trening snage.

Teretane u zagrebačkoj Dubravi

Baš poput Trešnjevke i zagrebačko naselje Dubravu čine brojna naselja. Teretane u Dubravi nude raznolike programe i sadržaje za sve ljubitelje vježbanja, od početnika do iskusnih sportaša.

EliteFit, Avenija Dubrava 236

Zagrebačka teretana EliteFit naglasak stavlja na pravilan pokret. Kao dio dijagnostike prije samog početka vježbanja, stručnjaci obavljaju pregled posture. Prvi korak dijagnostike jest uklanjanje krivih pokreta, motoričkih obrazaca i uzroka boli kako bi mogla pravilno izvoditi vježbe i ispravite greške iz svakodnevnog života. Tu su i posebni treninzi za sportaše koji se odvijaju isključivo individualno s trenerom.

Agi's Gym, Avenija Dubrava 274

Grupni treninzi, individualni treninzi, gimnastika, dizanje utega ili bestežinski treninzi. Ovo je samo dio ponude koju Agi's Gym ima. Teretana radi na principu crossfita i vježbe su prilagođene tome. Svaki trening je profesionalno vođen i prilagođen intenzitetom i dužinom upravo tebi i tvojim potrebama. Teretana je otvorena od šest ujutro do deset navečer, tako da kad god dođeš si dobrodošla.