Znaš li što je 'tehnika manifestacije u 17 sekundi'? Evo o čemu je riječ

Jesi li čula za zakon privlačnosti? On kaže da će nas pozitivne misli dovesti do lijepih stvari u životu, dok će nam negativne misli donijeti rezultate kojima se nismo nadali. Prema toj filozofiji, bit će ti onako kako gledaš na život i okolnosti. Stvar percepcije. Osim zakona privlačnosti postoji i zakon očitovanja koji tvrdi upravo to – da naše misli utječu na naše živote. Važno je definirati ciljeve, prepoznati i oduprijeti se preprekama koje te 'koče' na putu do cilja i, naravno, pokrenuti se kako bi se oni i ostvarili.

Mnogi ljudi imaju problem s definiranjem ciljeva, ali i pomicanjem s mrtve točke. Znaju da bi nešto trebali učiniti, možda i promijeniti nešto da bi konačno živjeli sretno. Manjka li ti motivacije, možda ti pomogne 'tehnika manifestacije' za koju ti treba svega 17 sekundi. Tehnika se temelji na ideji da gotovo sve na planetu ima vlastitu vibraciju, a kako bi nešto ili nekoga prizvala u svoj život, trebaš o tome razmišljati točno 17 sekundi. U nastavku saznaj korake ove tehnike.