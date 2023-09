Znaš li što je 'tehnika manifestacije u 17 sekundi'? Evo o čemu je riječ

Jesi li čula za zakon privlačnosti? On kaže da će nas pozitivne misli dovesti do lijepih stvari u životu, dok će nam negativne misli donijeti rezultate kojima se nismo nadali. Prema toj filozofiji, bit će ti onako kako gledaš na život i okolnosti. Stvar percepcije. Osim zakona privlačnosti postoji i zakon očitovanja koji tvrdi upravo to – da naše misli utječu na naše živote. Važno je definirati ciljeve, prepoznati i oduprijeti se preprekama koje te 'koče' na putu do cilja i, naravno, pokrenuti se kako bi se oni i ostvarili.

Mnogi ljudi imaju problem s definiranjem ciljeva, ali i pomicanjem s mrtve točke. Znaju da bi nešto trebali učiniti, možda i promijeniti nešto da bi konačno živjeli sretno. Manjka li ti motivacije, možda ti pomogne 'tehnika manifestacije' za koju ti treba svega 17 sekundi. Tehnika se temelji na ideji da gotovo sve na planetu ima vlastitu vibraciju, a kako bi nešto ili nekoga prizvala u svoj život, trebaš o tome razmišljati točno 17 sekundi. U nastavku saznaj korake ove tehnike.

Prvo, vizualiziraj cilj

Pokušaj vizualizirati stvari koje želiš postići i/ili ostvariti – od novog posla do primjerice, sretnog ljubavnog života. Zadrži taj cilj u glavi 17 sekundi jer će ti usredotočenost pomoći da ostaneš vjerna cilju. I uvjeriti te da zaista možeš. Da bi znala što želiš, trebala bi preispitati život i biti u bliskom odnosu sama sa sobom.

Drugo, usredotoči se na njega 17 sekundi

Za ovo bi trebala biti uronjena u svoje misli. Ništa i nitko te ne bi trebao ometati 17 sekundi. Želiš novi posao, pokrenuti vlastiti biznis ili obnoviti odnose u obitelji? Pruži si trenutak mira i projiciraj što ti je za to potrebno i kako bi izgledao taj proces promjene. Pitaj se što trebaš učiniti da bi to i ostvarila.

Ponavljaj proces

Da bi ti se motivacija i usmjerenost k cilju ojačala, isti cilj/želju možeš manifestirati i više puta. Odradiš li tri ciklusa, mogla bi biti sigurnija u sebe i s nekim razrađenim detaljima procesa ostvarenja cilja.

Ne sumnjaj u sebe

Promjena je moguća, daj si mogućnost iskoraka i 'slaganja' života onako kako ti želiš. Ako si dosad živjela u 'okovima' tuđih mišljenja, sad je vrijeme da to promijeniš. Nikad nije kasno za promjenu: to mogu biti male rutine koje te usrećuju ili 'velike' stvari. Možeš si 'zacrtati' da ćeš se posvetiti hobiju koji dugo zapostavljaš ili da ćeš se poraditi na zahlađenim odnosima. Da ćeš svaki dan šetati ili promijeniti posao koji te čini nesretnom. Sve su to manji ciljevi na koje možeš primijeniti ovu tehniku.

U konačnici, mogla bi biti odlučnija i sigurna u potencijale te si pokazati da treba uzeti stvar u svoje ruke. Umjesto: 'Ja to ne mogu' ,svakog se jutra podsjeti da možeš i radi na unaprjeđenju života. I mi ćemo pokušati odvojiti 17 sekundi prodiranja u vlastite misli. Javi nam rezulatate.