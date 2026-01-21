403 Forbidden

Gastro
OSVOJIO INTERNET

Hit desert: Imamo recept za japanski cheesecake u tiramisu verziji

Ana Ivančić
21. siječnja 2026.
Profimedia
Ovaj desert savršen je primjer kako uz male preinake i bez puno truda možeš pripremiti poslasticu koja izgleda i ima okus kao kolač u koji si uložila sate truda. Idealan je za one dane kada ti se jede nešto slatko i božanstveno kremasto

Ako si u posljednje vrijeme provela neko vrijeme na društvenim mrežama, gotovo je nemoguće da te je zaobišao trend takozvanog "japanskog cheesecakea". Riječ je o desertu koji je preplavio TikTok i Instagram, a njegova popularnost leži u nevjerojatnoj jednostavnosti. No, kao i svaki viralni hit, i ovaj je brzo dobio svoju nadograđenu verziju koja spaja najbolje od dva svijeta, a mi donosimo recept za varijantu koja je mnogima postala još draža, onu s okusom tiramisua.

Zašto je ovaj desert postao globalni fenomen

Originalna verzija ovog deserta temelji se na samo dva sastojka: gustom grčkom jogurtu i Biscoff keksima. Tajna je u tome da se keksi jednostavno utisnu u jogurt i ostave u hladnjaku preko noći. Tijekom hlađenja, jogurt se stisne i poprimi baršunastu teksturu koja podsjeća na krem sir, a keksi omekšaju do konzistencije biskvita. Recept ne zahtijeva pečenje, mikser, niti bilo kakve posebne kulinarske vještine, što ga čini idealnim za apsolutno svakoga.

@khoslaa What shall I try it with next 👀 saw @Eat with GG do this and had to try! #japanesecheesecake #cheesecake #newukfood #japaneseyoghurtcheesecake #yoghurtcheesecake ♬ original sound - Rayden 🧿 He/Him

Naravno, naziv "japanski cheesecake" pomalo je zavaravajući. Pravi japanski cheesecake je prozračni, pjenasti kolač koji teksturom više nalikuje na soufflé, a osmislio ga je japanski chef Tomotaro Kuzuno još šezdesetih godina prošlog stoljeća. Viralni trend, s druge strane, ime je dobio jer je navodno potekao s društvenih mreža u Japanu. Bez obzira na porijeklo imena, njegova popularnost je neupitna. Stručnjaci za prehranu vide ovaj trend u pozitivnom svjetlu jer se radi o desertu s visokim udjelom proteina koji se, u usporedbi s klasičnim cheesecakeom, puno lakše uklapa u većinu planova prehrane.

Tiramisu verzija: korak dalje do savršenstva

Iako je osnovna verzija osvojila mnoge, tiramisu inačica podigla je ovaj jednostavni desert na novu razinu. Dodavanjem kave i kakaa, dobiva se dubina okusa koja neodoljivo podsjeća na omiljeni talijanski klasik. Spoj kremaste teksture jogurta, slatkoće Biscoff keksa i bogate arome kave stvara desert koji nudi slojeve zadovoljstva, a priprema je i dalje nevjerojatno laka. Upravo je ta kombinacija jednostavnosti i bogatog okusa zaslužna što je ova verzija postala još popularnija.

@eimearweeks Okkkk this one I had to try 👀 Turning the 2-ingredient viral Japanese cheesecake into a 4-ingredient tiramisu twist and honestly… it is worth the hype. Is it a real tiramisu? Nope. Is it creamy, coffee-soaked, Biscoff-y and dangerously easy? Absolutely yes. Perfect ratio in my opinion: • 600g yoghurt (I used Chobani Greek natural, use vanilla if you want sweeter) • 24 Lotus Biscoff biscuits • 1 shot espresso • Dust of cocoa Save this for when the craving hits but the effort level is LOW 🤌 #japanesecheesecake #tiramisu #biscoff #easydessert #creatorsearchinsights ♬ So Easy (To Fall In Love) - Olivia Dean

Recept: Japanski Biscoff cheesecake tiramisu

Ovaj recept donosi brzu i jednostavnu verziju popularnog deserta, idealnu za jednu porciju u čaši ili zdjelici.

Sastojci:

  • 8 komada Biscoff keksa
  • 150 g grčkog jogurta
  • Ohlađena espresso kava (dovoljno za umakanje keksa)
  • Kakao prah za posipanje

Za bogatiju i kremastiju bazu, može se dodati i 30 grama krem sira, dobro sjedinjenog s jogurtom, a za dodatnu slatkoću poslužit će žličica meda ili javorovog sirupa.

Priprema:

Najprije pripremi bazu. Ako koristiš krem sir, pjenjačom ga dobro sjedini s grčkim jogurtom dok ne dobiješ potpuno glatku i kremastu smjesu. U ovom koraku možeš umiješati i zaslađivač po želji. Zatim skuhaj espresso i pusti ga da se potpuno ohladi.

Kada je kava hladna, kratko umoči svaki keks. Važno je ne namakati ih predugo kako se ne bi raspali i postali gnjecavi. Zatim slijedi slaganje. Na dno čaše ili zdjelice stavi sloj namočenih keksa, a preko njih ravnomjerno rasporedi polovicu smjese jogurta. Ponovi postupak još jednom, završavajući sa slojem jogurta.

Vrh deserta obilno posipaj kakao prahom. Pripremljeni desert stavi u hladnjak na najmanje četiri do šest sati, a idealno bi bilo ostaviti ga preko noći. Hlađenjem će se okusi povezati, keksi će savršeno omekšati, a desert će se stisnuti u neodoljivu kremastu slasticu. Posluži ga dobro ohlađenog. Dobar tek!

