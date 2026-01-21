Hit desert: Imamo recept za japanski cheesecake u tiramisu verziji

Ovaj desert savršen je primjer kako uz male preinake i bez puno truda možeš pripremiti poslasticu koja izgleda i ima okus kao kolač u koji si uložila sate truda. Idealan je za one dane kada ti se jede nešto slatko i božanstveno kremasto

Ako si u posljednje vrijeme provela neko vrijeme na društvenim mrežama, gotovo je nemoguće da te je zaobišao trend takozvanog "japanskog cheesecakea". Riječ je o desertu koji je preplavio TikTok i Instagram, a njegova popularnost leži u nevjerojatnoj jednostavnosti. No, kao i svaki viralni hit, i ovaj je brzo dobio svoju nadograđenu verziju koja spaja najbolje od dva svijeta, a mi donosimo recept za varijantu koja je mnogima postala još draža, onu s okusom tiramisua.

Zašto je ovaj desert postao globalni fenomen

Originalna verzija ovog deserta temelji se na samo dva sastojka: gustom grčkom jogurtu i Biscoff keksima. Tajna je u tome da se keksi jednostavno utisnu u jogurt i ostave u hladnjaku preko noći. Tijekom hlađenja, jogurt se stisne i poprimi baršunastu teksturu koja podsjeća na krem sir, a keksi omekšaju do konzistencije biskvita. Recept ne zahtijeva pečenje, mikser, niti bilo kakve posebne kulinarske vještine, što ga čini idealnim za apsolutno svakoga.

Naravno, naziv "japanski cheesecake" pomalo je zavaravajući. Pravi japanski cheesecake je prozračni, pjenasti kolač koji teksturom više nalikuje na soufflé, a osmislio ga je japanski chef Tomotaro Kuzuno još šezdesetih godina prošlog stoljeća. Viralni trend, s druge strane, ime je dobio jer je navodno potekao s društvenih mreža u Japanu. Bez obzira na porijeklo imena, njegova popularnost je neupitna. Stručnjaci za prehranu vide ovaj trend u pozitivnom svjetlu jer se radi o desertu s visokim udjelom proteina koji se, u usporedbi s klasičnim cheesecakeom, puno lakše uklapa u većinu planova prehrane.

Tiramisu verzija: korak dalje do savršenstva

Iako je osnovna verzija osvojila mnoge, tiramisu inačica podigla je ovaj jednostavni desert na novu razinu. Dodavanjem kave i kakaa, dobiva se dubina okusa koja neodoljivo podsjeća na omiljeni talijanski klasik. Spoj kremaste teksture jogurta, slatkoće Biscoff keksa i bogate arome kave stvara desert koji nudi slojeve zadovoljstva, a priprema je i dalje nevjerojatno laka. Upravo je ta kombinacija jednostavnosti i bogatog okusa zaslužna što je ova verzija postala još popularnija.

Recept: Japanski Biscoff cheesecake tiramisu

Ovaj recept donosi brzu i jednostavnu verziju popularnog deserta, idealnu za jednu porciju u čaši ili zdjelici.

Sastojci:

8 komada Biscoff keksa

150 g grčkog jogurta

Ohlađena espresso kava (dovoljno za umakanje keksa)

Kakao prah za posipanje

Za bogatiju i kremastiju bazu, može se dodati i 30 grama krem sira, dobro sjedinjenog s jogurtom, a za dodatnu slatkoću poslužit će žličica meda ili javorovog sirupa.

Priprema:

Najprije pripremi bazu. Ako koristiš krem sir, pjenjačom ga dobro sjedini s grčkim jogurtom dok ne dobiješ potpuno glatku i kremastu smjesu. U ovom koraku možeš umiješati i zaslađivač po želji. Zatim skuhaj espresso i pusti ga da se potpuno ohladi.

Kada je kava hladna, kratko umoči svaki keks. Važno je ne namakati ih predugo kako se ne bi raspali i postali gnjecavi. Zatim slijedi slaganje. Na dno čaše ili zdjelice stavi sloj namočenih keksa, a preko njih ravnomjerno rasporedi polovicu smjese jogurta. Ponovi postupak još jednom, završavajući sa slojem jogurta.

Vrh deserta obilno posipaj kakao prahom. Pripremljeni desert stavi u hladnjak na najmanje četiri do šest sati, a idealno bi bilo ostaviti ga preko noći. Hlađenjem će se okusi povezati, keksi će savršeno omekšati, a desert će se stisnuti u neodoljivu kremastu slasticu. Posluži ga dobro ohlađenog. Dobar tek!