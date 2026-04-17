Poznata influencerica tajila da je rodila: Pamela Badžek objavila rođenje drugog djeteta

Nakon što je u studenom prošle godine otkrila da je u šestom mjesecu trudnoće, Pamela je sada otkrila da je rodila prije dva tjedna

Hrvatska modna influencerica i poduzetnica Pamela Badžek, na Instagramu poznata kao @august_xvi, podijelila je s pratiteljima sretnu vijest o dolasku drugog djeteta. Dirljivom obiteljskom fotografijom otkrila je da je njezina obitelj postala bogatija za još jednog člana, a objava je u kratkom roku izazvala oduševljenje i brojne čestitke.

U opisu fotografije Pamela je otkrila da je beba na svijet stigla još 2. travnja.

Obiteljska idila

Fotografija koju je Pamela objavila prikazuje iznimno nježan trenutak u kojem njezina starija kći Kiara, rođena u svibnju 2023. godine, promatra svog bracu. Prizor odiše toplinom doma, a pažljivo odabrani detalji, poput izvezenog zeca na Kiarinoj haljinici i sličnog motiva na odjeći novorođenčeta, dodatno naglašavaju povezanost.

Izraz "newborn bubble" koji je influencerica iskoristila u opisu fotografije, opisuje posebno razdoblje nakon poroda u kojem se roditelji i beba povlače kako bi se u miru povezali i prilagodili novoj rutini. Tim je riječima objasnila i zašto nije ranije objavila da je rodila.

Ispod objave nanizale su se brojne čestitke pratitelja i poznatih prijatelja..

Širenje obitelji i modnog carstva

Osim što gradi sretnu obitelj, Pamela Badžek je i uspješna poduzetnica. U lipnju 2022. godine osnovala je vlastiti modni brend August, koji se brzo istaknuo na domaćoj sceni. Brend je u početku bio poznat po ljetnim kolekcijama od prirodnih materijala poput lana, s prepoznatljivim printevima inspiriranim Mediteranom, a cjelokupna proizvodnja odvija se u Hrvatskoj. S vremenom se August proširio i na suvremenu žensku konfekciju, čime je Pamela potvrdila svoj status jedne od istaknutijih figura na hrvatskoj modnoj sceni.

Dolazak drugog djeteta zaokružuje sretno životno poglavlje za Pamelu i njezinog supruga Ivana. Nakon što je u studenom prošle godine otkrila da je u šestom mjesecu trudnoće, njezini su pratitelji s nestrpljenjem iščekivali ovaj dan. Sada četveročlana obitelj može u potpunosti uživati u svom "mjehuriću sreće", stvarajući nove uspomene daleko od očiju javnosti.

Čestitamo obitelji na prinovi!