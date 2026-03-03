Adriana Ćaleta-Car u hit trapericama ovog proljeća: Posebne su zbog romantičnog detalja

Poznata hrvatska influencerica i pravnica Adriana Ćaleta-Car ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu prizorima iz svog privatnog života. Uz jednostavan, ali slikovit opis "primavera" (proljeće), Adriana je dočarala atmosferu sunčanog dana u španjolskom San Sebastianu. Fotografije prikazuju procvjetale magnolije, živahne ulice grada i obiteljsku šetnju, a posebnu pažnju privukla je njezina modna kombinacija.

Kao jedna od vodećih hrvatskih modnih ikona, Adriana je i ovaj put pokazala istančan osjećaj za stil. Odlučila se za ležeran, ali efektan proljetni look koji se sastojao od svijetlih traperica s printom koje su totalni hit ove sezone. Traperice širokih nogavica posebne su zbog pomalo romantičnog, pravog proljetnog detalja - ruža. U ovu kombinaciju odlično se uklopila košulja u nježnoj ružičastoj boji, teupečatljiva kožna jakna u boji burgundije. Cijelu kombinaciju zaokružila je elegantnom svjetloplavom torbicom brenda Loro Piana i modernim sunčanim naočalama.

Osim modnih detalja, objava je otkrila i intimne obiteljske trenutke. Na nekoliko fotografija vidi se Adriana u šetnji sa sinom, vjerojatno starijim Maurom, a posebnu nježnost izazvala je slika na kojoj joj sin daje poljubac. Jedna od fotografija prikazuje i Duju s leđa dok sa sinom čeka na pješačkom prijelazu. Upravo ti prizori, koji spajaju visoku modu i svakodnevni obiteljski život, ključ su Adrianine popularnosti.