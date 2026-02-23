Mokasinke s otvorenom petom su veliki hit sezone i već ih svi nose

Nostalgija za 2016. godinom obilježila je početak sezone, a s njom se na modnu scenu vraćaju i mokasinke s otvorenom petom. Ovaj model, koji je nekad bio simbol urbanog chica, danas se vraća u modernijem i profinjenijem izdanju

Mokasinke s otvorenom petom vraćaju se na modnu scenu kao jedan od najpoželjnijih modela obuće ovog proljeća. Nakon vala nostalgije za estetikom 2016. godine koji je obilježio početak sezone, povratak ovog modnog trenda nas i nije pretjerano iznenadio. Ovaj model, koji je sredinom prošlog desetljeća bio sinonim za urbani chic, danas se vraća u osvježenom izdanju i već dominira ponudom popularnih high street trgovina.

Udobnost i praktičnost glavni su razlozi zašto su mokasinke s otvorenom petom ponovno osvojile modnu publiku. Spajaju klasičnu siluetu mokasine s ležernošću natikača, što ih čini savršenim izborom za toplije dane. Lako se obuvaju, a istovremeno zadržavaju dozu elegancije zbog koje mogu funkcionirati u dnevnim, ali i poslovno-ležernim kombinacijama. Upravo ta svestranost čini ih idealnim saveznikom u prijelaznom razdoblju između sezone zatvorene i otvorene obuće.

H&M

Trendseterice su ih već prigrlile i kombiniraju ih uz traperice ravnog kroja, lepršave haljine i klasične hlače od laganih materijala. Mokasinke s otvorenom petom djeluju chic bez pretjeranog truda, a zahvaljujući minimalističkom dizajnu lako se uklapaju u različite stilove – od urbanog do sofisticiranog. Posebno se ističu modeli od brušene kože koji unose dozu profinjenosti, ali i čiste, jednostavne varijante koje naglašavaju suvremeni minimalizam.

H&M

High street ponuda već sada nudi širok raspon zanimljivih modela. Uz klasične neutralne tonove poput bež, smeđe i crne, pojavljuju se i modernije interpretacije s naglašenim potplatima, metalnim detaljima ili animal printom. Upravo ta raznolikost omogućuje da svatko pronađe par koji će odgovarati osobnom stilu i svakodnevnim potrebama, bilo da traži udoban model za posao ili trendi dodatak za gradske šetnje.

Udobne, praktične i vizualno privlačne, mokasinke s otvorenom petom su jedan od ključnih modnih komada sezone. Ako tražiš obuću koja će istovremeno izgledati stylish i pružiti osjećaj lakoće, ovaj trend zaslužuje mjesto u tvojoj garderobi. U nastavku donosimo favorite iz aktualne ponude popularnih high street brendova.

