Petra Meštrić za Žena.hr: Umor, slabost, bolovi u kostima? Možda ti fali ovaj vitamin

Vitamin D je specifičan. Sudjeluje u regulaciji kalcija i fosfora, utječe na zdravlje kostiju i mišića, ima ulogu u imunološkoj obrani organizma, te se povezuje s količinom energije i općim stanjem

Vitamin D je onaj vitamin koji, kad god ga vadili kod većine ljudi ispadne u deficitu. To međutim ne znači s odmah moramo pohrliti u ljekarne, početi s udarnim dozama ili zvati liječnike da nam "hitno2 pišu uputnice za dijagnostiku.

Ova prva rečenica jako dobro opisuje realnost vitamina D u svakodnevnoj praksi. Da, nizak je često. Zimi još i češće. Ali nije svaka niža vrijednost razlog za paniku, agresivnu terapiju ili opsežnu obradu. Kao i kod većine stvari, stvar je u kontekstu.

Sinteza vitamina D u koži ovisi o UVB zračenju. Tijekom jeseni i zime, u našem podneblju sunca je manje, dani su kraći, velik dio dana provodimo u zatvorenom prostoru, a na sebi imamo velike količine odjeće. Zato je manjak vitamina D u laboratorijskim nalazima u ovo doba godine očekivana stvar.

Manjak vitamina D rijetko se manifestira jasnim simptomima. Najčešće se radi o kombinaciji tegoba koje i jesu uobičajene za ovaj dio godine.

Najčešći simptomi uključuju:

Kronični umor

Bolove u kostima

Slabost i bolove u mišićima

Grčeve

Sklonost prehladi

Važno je naglasiti da sami simptomi mogu biti povezani i s drugim stanjima, ne nužno s manjkom vitamina D. Treba li svim pojedincima s ovim simptomima vaditi vitamin D? Odgovor je ne.

Laboratorijsko određivanje vitamina D ima smisla kada osoba ima bolesti kostiju poput osteoporoze, česte prijelome, ima jasne simptome koji bi mogli upućivati na deficit, ima bolesti jetre, crijeva ili bubrega, uzima lijekove ili postoji bolest koja ima utjecaja na metabolizam D vitamina, starije osobe, djeca s poremećajem rasta ili nekim drugim problemima u razvoju... Kod mlađih, zdravih osoba rutinsko vađenje nije potrebno posebno ako su uvodi blaga suplementacija zimi.

Uzimanje suplementacije 'na svoju ruku'

U većini slučajeva to je u redu, ali treba paziti na doze. Preventivne doze tijekom zimskih mjeseci smatraju se opravdanima za zdrave odrasle osobe. Nije preporučljivo uzimati doze više od preporučenih bez jasne indikacije te uzimati suplemente godinama bez kontrole. Osobe s bubrežnim bolestima, kamencima, povišenom razinom kalcija u krvi trebaju se konzultirati s liječnikom.

Vitamin D i djeca

Kod beba i male djece vitamin D ima važnu ulogu u razvoju kostiju. U pedijatriji postoje smjernice za suplementaciju vitaminom D. Možemo li pretjerati? U teoriji može se pretjerat, ali u praksi to je rijetko. Ako se i dogodi to bude zbog dugotrajnog uzimanja previsokih doza.

Prirodni izvori

Riba, jaja sadrže vitamin D. Sunce je najbolji prirodni izvor.

Vitamin D u laboratorijskim nalazima često je snižen, ali je rijetko razlog za paniku. Ipak dugotrajni manjak može utjecati na zdravlje kostiju, mišića i imunološku otpornost. Dodatke uzimajte pažljivo i u preporučenim dozama.