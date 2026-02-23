Melania Trump donirala haljinu s inauguracije muzeju: 'Ovo je povijesni trenutak'

Melania je na inuguracijskom balu nosila bijelu haljinu s crnim detaljima, a sada ju je donirala povijesnom muzeju

Prva dama Sjedinjenih Američkih Država Melania Trump darovala je svoju haljinu koju je nosila tijekom inauguracijske noći Nacionalnom muzeju američke povijesti Instituta Smithsonian.

Bijela uska haljina s crnim detaljima i ovratnikom ukrašenim replikom dijamantnog broša Harryja Winstona Melania je nosila 20. siječnja 2025. Haljinu je kreirao francusko-američki dizajner Hervé Pierre, a Melania ju je nosila na inauguracijskom balu.

Pool/ABACA/Abaca Press/Profimedia

"Nevjerovatno je. Ovo je povijesni trenutak", odgovorila je je na pitanje novinara kako se osjećala vidjevši izloženu haljinu.

Melania je tim činom nastavila dugu tradiciju po kojoj prve dame doniraju svoje inauguracijske haljine muzeju. Donirala je i haljinu s prve inauguracije svog supruga 2017. godine.

Sipa USA/ddp USA/Profimedia