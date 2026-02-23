403 Forbidden

Moda
MODNO USKLAĐENI

Kate i William na dodjeli BAFTA-e: Princeza ponovila haljinu i ostavila sve bez daha

Tamara Žiger
23. veljače 2026.
Profimedia
Kraljevski par sinoć se prvi put pojavio u javnosti nakon uhićenja princa Andrewa. Princeza je izgledala prekrasno

U Londonu je sinoć održana 79. dodjela BAFTA nagrada, koju je prvi put vodio škotski glumac, voditelj i reditelj Alan Cumming. Večer puna glamura donijela je brojne slavljenike, ali i modnu inspiraciju. Među prisutnima na dodjeli nagrada bili su i princ William i princeza Kate, čija modna kombinacija nije prošla nezapaženo. Kate je izgledala prekrasno u dugoj Guccijevoj haljini ružičastih nijansi. Rasouštene kose s laganim valovima izgledala je bajkovito, a njen suprug u baršunastom bordo sakou izgledao je kao modni produžetak njenom remenu i torbici. 

Profimedia

Inače, Kate je ovu prekrasnu haljinu već nosila i to 2019. godine na gala večeri "100 žena u financijama".

Profimedia

Princ je bio zadužen za dodjelu najvišeg priznanja Akademije, nagrade BAFTA Fellowship, koju je uručio Dame Donni Langley, predsjednici NBC Universal Entertainmenta, za njezin doprinos filmu. U svom govoru, William je opisao Dame Donnu kao "iznimnu". 

Kraljevski par sinoć se prvi put pojavio u javnosti nakon uhićenja princa Andrewa, a William je rekao kako "nije spokojan". Kada su ga pitali je li pogledao film "Hamnet", rekao je: "Za taj film moram biti prilično spokojan, a trenutno nisam. Ostavljam ga za neku drugu priliku."

Pročitajte još o:
