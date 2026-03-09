Ikona koja ne stari: Barbie slavi 64. rođendan i ostaje simbol promjene
Na današnji dan, devetog ožujka, najpoznatija lutka na svijetu, Barbara Millicent Roberts, poznatija kao Barbie, slavi svoj 64. rođendan. Od svog prvog pojavljivanja na Američkom međunarodnom sajmu igračaka u New Yorku 1959. godine, Barbie je prerasla status obične igračke i postala globalni kulturni fenomen koji je oblikovao djetinjstva, potaknuo važne društvene rasprave i neprestano se mijenjao, baš kao i svijet oko nje.
Revolucija koja je počela s papirnatim lutkama
Prije pojave Barbie, svijet igračaka za djevojčice bio je usredotočen gotovo isključivo na lutke bebe, pripremajući ih za jednu jedinu buduću ulogu: onu majke. Tu je monotoniju prekinula Ruth Handler, suosnivačica tvrtke Mattel. Promatrajući svoju kćer Barbaru kako se igra s papirnatim lutkama, dajući im uloge odraslih žena s karijerama i ambicijama, Handler je uočila prazninu na tržištu. Inspiraciju za dizajn pronašla je u njemačkoj lutki Bild Lilli tijekom putovanja u Švicarsku. Njezina vizija bila je stvoriti lutku koja djevojčicama omogućuje da zamišljaju budućnost bez ograničenja. Ideja je bila toliko revolucionarna da su mnogi, uključujući i njezinog supruga Elliota, bili skeptični. "Nijedna majka nikada neće kupiti svojoj kćeri lutku s grudima", navodno joj je rekao. No, Ruth Handler je ustrajala, a povijest je pokazala da je bila u pravu.
Od modne ikone do astronautkinje
Prva Barbie, odjevena u danas legendarni crno-bijeli prugasti kupaći kostim, prodavala se za tri dolara i postala je trenutačni hit. U prvoj godini prodano je oko 350.000 primjeraka. No, njezin pravi utjecaj nije bio u prodajnim brojkama, već u poruci koju je slala. Barbie je djevojčicama ponudila narativ u kojem su one mogle biti sve što požele. Kako je izjavila autorica M.G. Lord, "Barbie je pokazala put izvan kuhinje. Već 1965. godine postala je astronautkinja i 'otputovala' na Mjesec četiri godine prije Neila Armstronga. Tijekom desetljeća imala je više od 250 karijera, od kirurginje i paleontologinje do predsjedničke kandidatkinje, rušeći stereotipe i potičući djevojčice na snove o vlastitim uspjesima. Putovanje slavne lutke nije uvijek bilo bezbrižno. Godinama je bila na meti kritika zbog nerealnih tjelesnih proporcija, koje su mogle negativno utjecati na sliku o sebi kod djevojčica. Ipak, Mattel je s vremenom počeo slušati kritike. Osamdesetih godina predstavljene su prva crna i hispanoamerička Barbie, a prekretnica se dogodila 2016. uvođenjem linije "Fashionistas". Ova linija donijela je lutke s tri nova tipa tijela (oblo, visoko i sitno), sedam tonova kože i desecima različitih frizura, čime je Barbie postala reprezentativnija i inkluzivnija. Šezdeset i četiri godine kasnije, Barbie je i dalje nevjerojatno relevantna. Njezina priča dokaz je da se prilagodbom i prihvaćanjem različitosti može zadržati status ikone. Ona više nije samo plavokosa lutka, već simbol izbora, mogućnosti i ideje da svaka djevojčica može ostvariti svoje snove.