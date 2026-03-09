Kome će Petar večeras dati ključ? 'Šokirana sam!'

Napetost u 'Gospodin Savršenom' dosegnut će vrhunac jer Petar još nije dao svoj zlatni ključ koji 'otključava' njegovu vilu i u kojoj će se družiti s jednom djevojkom bez kamera

Karlo je svoj ključ već dao, a ostale kandidatkinje nagađaju koje su djevojke Petrov uži izbor i zašto. I dok neke otvoreno govore o svojim očekivanjima, jednu djevojku muče drugi problemi: „Nalazim se u dosta teškoj situaciji, ostala sam bez prijateljice tu koja mi je tu bila broj jedan tako da mi definitivno nije lako.“

RTL

Dolazak Savršenih dodatno će podignuti tenzije jer svi žele znati kome će Petar dati ključ. No njegova odluka potpuno će iznenaditi vilu. „Šokirana sam!“ čut će se komentari dok će si svi pokušavati objasniti zašto je do toga došlo.

U isto vrijeme, emocije među djevojkama sve se manje skrivaju, a jedan potez izazvat će pravu lavinu reakcija i otvoriti pitanje povjerenja, prijateljstva i iskrenih namjera.

RTL

Tko će dobiti ključ, a tko donijeti odluku koja će sve ostaviti bez riječi - ne propustite pogledati od ponoći na platformi Voyo! Show možete pratiti i od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u.